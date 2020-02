Travaux majeurs achevés sur le circuit du Grand Prix du Vietnam

Date publiée: 26 février 2020

Le circuit de Hanoi Street, qui accueillera le Grand Prix de Formule 1 du Vietnam, est maintenant terminé avec le premier événement prévu le 5 avril.

Alors que le circuit utilisera les routes publiques à Hanoi, il y avait également une section spécialement conçue à construire.

La dernière section de 150 mètres de la piste, le long de la ligne droite des stands, a été posée la semaine dernière et tous les bâtiments permanents sont maintenant terminés.

Les installations temporaires telles que les tribunes, les unités d’accueil des équipes ainsi que les centres médicaux et médiatiques sont désormais à l’ordre du jour.

“C’est une étape importante que nous devons célébrer alors que nous nous rapprochons de l’organisation du premier week-end de course de F1 au Vietnam dans un peu plus d’un mois”, a déclaré le PDG de l’événement, Le Ngoc Chi, cité par Autosport.

«Avec l’aide de tout le monde à Tilke et dans la division de sport automobile de F1, nous sommes confiants de dire que cette piste sera l’une des plus difficiles et des plus excitantes du calendrier de F1 et nous espérons qu’elle deviendra rapidement un favori des fans.»

Les matériaux pour la surface de la piste provenaient du Vietnam, les organisateurs de l’événement ajoutant que «l’échantillon de surface d’origine avait déjà été envoyé à des laboratoires à Singapour et en Allemagne pour subir des tests approfondis afin de s’assurer qu’il répondait à toutes les exigences de la FIA avant le début de la pose de la piste. processus.”

Le premier Grand Prix du Vietnam est prévu pour le 5 avril, c’est-à-dire s’il peut avoir lieu. La propagation mondiale du coronavirus a amené le Vietnam à fermer sa frontière avec plusieurs pays, comme l’Italie et le Japon.

De telles restrictions auraient bien sûr un impact important sur les goûts de Ferrari, AlphaTauri, Pirelli et Honda pour se rendre à l’événement.

