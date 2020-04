Trois courses à Silverstone et de nouvelles règles discutées par F1 · .

La Formule 1 a discuté de ses plans pour commencer sa saison 2020 avec le Grand Prix d’Autriche, suivi d’une série de trois courses à Silverstone, a appris ..

De nouvelles propositions pour un plafond budgétaire plus bas et des modifications de la réglementation aérodynamique ont également été examinées lors d’une téléconférence entre les chefs d’équipe et les représentants de la FIA et de la direction de Formule 1 aujourd’hui. La réunion, qui a duré quatre heures et demie, a été qualifiée de «positive» et de «constructive» pour . par plusieurs sources.

Une source a affirmé que l’Autriche était ciblée comme le lieu le plus probable pour une course d’ouverture de saison. De nouvelles restrictions sur les événements publics en France et en Belgique ont mis en doute leur capacité à organiser des grands prix à leurs dates initialement prévues, tandis que l’Autriche a assoupli certaines de ses restrictions de verrouillage cette semaine.

Les plans pour organiser une course à huis clos au Red Bull Ring ont été discutés lors de la réunion. En n’ouvrant pas la course aux spectateurs, elle pourrait potentiellement avoir lieu plus tôt que ses dates initialement prévues du 3 au 5 juillet, bien que Red Bull soit opposé à un changement de dates.

La F1 devra-t-elle bannir les fans des courses pour démarrer sa saison 2020?Les équipes ont discuté de la possibilité de suivre cet événement avec une série de trois courses en quatre semaines à Silverstone. Celles-ci auraient lieu sur au moins deux versions différentes de la piste Northamptonshire. . comprend que la possibilité de faire fonctionner le circuit en sens inverse n’a pas été favorisée en raison du coût du réalignement des glissières de sécurité et des zones de ruissellement afin d’assurer des normes de sécurité adéquates.

Organiser une série de courses à Silverstone minimiserait le nombre de déplacements des équipes à un moment où les restrictions devraient rester en place. Les sept équipes britanniques resteraient dans le même pays tandis que celles basées ailleurs – Ferrari, AlphaTauri et Alfa Romeo – stationneraient la majorité de leur personnel dans les hôtels voisins pour limiter leurs besoins de voyage.

Ces courses se tiendraient également à huis clos. . comprend que Liberty Media est prêt à effectuer un paiement sur le circuit pour compenser la perte de revenus de la vente des billets après le remboursement des fans.

D’autres modifications des règles visant à réduire l’énorme pression financière sur les équipes résultant du début de saison reporté à plusieurs reprises ont également été discutées.

Alors qu’une proposition d’introduire un plafond budgétaire «à deux niveaux» n’a pas obtenu de soutien, une nouvelle proposition visant à réduire la limite de dépenses au cours des deux prochaines années a été soulevée. Cela verrait le plafond budgétaire de 2021 passer de 175 millions de dollars à 145 millions de dollars, suivi d’une nouvelle réduction à 130 millions de dollars l’année suivante.

Il a également été question d’une proposition visant à réduire l’avantage des équipes les plus riches en limitant le développement aérodynamique qu’elles pouvaient réaliser en fonction des positions de finition de leurs constructeurs au championnat. Selon le plan, les équipes de tête du championnat seraient confrontées chaque année à des restrictions plus strictes sur leur travail en soufflerie et CFD que leurs équipes rivales la saison suivante.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Vidéo: La F1 devra-t-elle organiser des courses à huis clos?

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: