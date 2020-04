Trouvez les courses à venir et regardez les pilotes en direct dans le nouveau hub Esports de . · .

Alors que les courses dans le monde réel sont interrompues, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer dans les sports motorisés Esports.

De nouvelles séries voient le jour presque quotidiennement. La Formule 1, IndyCar, NASCAR et bien d’autres ont créé des séries virtuelles pour que leurs pilotes puissent courir pendant que nous attendons le début de la saison 2020.

De nombreux fans découvrent Esports pour la première fois, et . a donc créé un nouveau hub où vous pouvez accéder rapidement aux informations clés, savoir où vous pouvez regarder la prochaine grande course et suivre les diffusions vidéo en direct de plusieurs pilotes à la fois.

Bien que notre couverture soit principalement axée sur les séries organisées par des championnats de course du monde réel, nous inclurons également d’autres séries sélectionnées telles que les courses populaires organisées par Veloce Esports et Torque Esports.

Notre calendrier des événements à venir comprend déjà 20 courses à venir au cours des prochaines semaines et bien d’autres seront ajoutées. Nous continuerons de publier nos guides hebdomadaires sur les meilleures courses Esports du week-end.

Retrouvez tout dans notre nouveau hub Esports ici et via le menu du haut:

Nous ajouterons régulièrement plus de courses et de flux, veuillez donc suggérer ceux que vous aimeriez nous voir couvrir dans les commentaires.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Vidéo: Comparaison de la nouvelle série Esports F1 et IndyCar

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

GamingParcourir tous les articles de jeux

Partagez cet article . avec votre réseau: