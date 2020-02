Trump: Daytona 500 est une pure gloire américaine

Le président Donald Trump a donné une accolade de l’année électorale à NASCAR et à ses fans dimanche lorsqu’il est devenu le deuxième président à assister au Daytona 500.

Le cortège présidentiel a pris la piste pour se joindre à un tour de chauffe après avoir dit à la foule que les coureurs et leurs équipes concouraient «pour la pure gloire américaine».

Après une récitation de la commande d’ouverture, «Gentleman, démarrez vos moteurs», Trump est monté dans sa limousine noire pour un tour de cérémonie autour de Daytona International Speedway. Il avait plaisanté quelques instants plus tôt dans une interview avec Fox, alors qu’en tant que président, il n’était pas autorisé à conduire sa propre voiture. “Je vais monter dans l’une de ces voitures et je vais participer à cette course si possible. J’adore l’idée. »»

Compte tenu de l’honneur du grand marshal pour la course, Trump a donné à des milliers de fans un survol d’Air Force One, puis est monté sur la piste du cortège présidentiel alors que le public rugissait de joie. Le cortège a pris environ un quart de tour avant de se retirer dans une zone de rassemblement intérieure.

Interrogé sur ce qu’il appréciait le plus à propos de NASCAR, le président a déclaré: «Je pense que c’est vraiment la bravoure de ces gens. … Il faut beaucoup de courage. »»

Le président George W. Bush est apparu à la course pendant son année de réélection.

“Pendant 500 miles à battre le cœur, ces concurrents féroces poursuivront le drapeau à damier … et joueront pour la pure gloire américaine, et c’est ce que c’est, la pure gloire américaine”, a déclaré Trump avant la course.

Il a déclaré que le Daytona 500 était «un étalage légendaire de moteurs rugissants, d’esprit fou et de la compétence, de la vitesse et de la puissance américaines dont nous entendons parler depuis tant d’années. Les dizaines de milliers de patriotes ici aujourd’hui sont venus pour les voitures rapides et les sports mécaniques de classe mondiale. Mais les fans de NASCAR n’oublient jamais que peu importe qui remporte la course, ce qui compte le plus, c’est Dieu, la famille et le pays. »

La campagne de réélection de Trump prévoyait de diffuser une annonce lors de la diffusion de la course sur Fox et de faire voler une bannière aérienne près du speedway. Environ 100 000 personnes devraient assister à la course de cette année, tandis que des millions d’autres ont regardé la télévision. Environ 9 millions de personnes ont participé à la course de l’année dernière à la télévision.

Trump a tweeté dimanche matin: “Se préparer à aller au Daytona 500. Ce sera super!”

Trump est parti vers 15 h 40. et retourna à Washington. La course a été reportée après deux longs retards de pluie totalisant plus de trois heures. La course commencera désormais à 16 heures. Lundi.

.