Un accord controversé entre la FIA et Ferrari pour le groupe moteur 2019 provoque la protestation de sept équipes de F1

Vendredi dernier, en fin d’après-midi après les essais de F1 à Barcelone, la FIA a publié un communiqué annonçant un accord avec Ferrari après plusieurs investigations techniques sur son groupe motopropulseur 2019 et qu’elle garderait en réserve entre elles. Aujourd’hui, quatre jours plus tard, ses rivaux – à l’exception de Haas et d’Alfa Romeo – ont protesté conjointement, exigeant un traitement équitable et demandant une action en justice.

A travers une lettre collective, les équipes McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault, AlphaTauri et Williams ont déclaré: “Nous avons été surpris et choqués par la déclaration de la FIA du vendredi 28 février concernant la conclusion de leur enquête sur l’unité. puissance de la Scuderia Ferrari.

Un organisme international de réglementation du sport est chargé d’agir selon les normes les plus élevées de gouvernance, d’intégrité et de transparence.

Après des mois d’enquêtes par la FIA, seulement après des consultations par d’autres équipes, nous nous opposons fermement à ce que la FIA parvienne à un accord de niveau confidentiel avec Ferrari pour conclure cette affaire.

Par conséquent, nous déclarons publiquement notre engagement commun à rechercher une divulgation complète et appropriée à ce sujet, afin de garantir que notre sport traite tous les concurrents de manière juste et équitable. Nous le faisons au nom des fans, des participants et des parties impliquées dans la Formule 1.

En outre, nous nous réservons le droit de demander une compensation juridique, dans le cadre de la procédure régulière de la FIA et devant les tribunaux compétents “, a conclu le communiqué.

Red Bull est le rival qui a le plus protesté contre Ferrari en 2019

Vendredi dernier, la déclaration de la FIA à l’origine de cette agitation était la suivante: “La FIA annonce qu’après des investigations techniques approfondies, elle a terminé son analyse du fonctionnement du groupe motopropulseur Scuderia Ferrari 1 et a conclu un accord avec l’équipe. Les détails de l’accord resteront entre les parties.

La FIA et la Scuderia Ferrari ont convenu d’une série d’engagements techniques qui amélioreront la surveillance de toutes les unités motrices de Formule 1 pour les prochaines saisons de championnat, et aideront la FIA dans d’autres tâches réglementaires en Formule 1 et ses activités de recherche sur les émissions de carbone et les carburants durables

“conclut la déclaration.

Toute cette controverse commence à avoir une emprise sur les soupçons de certaines équipes, en particulier Red Bull, concernant l’avantage que Ferrari aurait en raison d’une prétendue évasion de la limite du capteur de débit de carburant, ce qui donnerait une puissance supplémentaire aux voitures italiennes. .

La performance de Ferrari était un peu plus élevée parmi les GP de Bahreïn au Mexique. Avant ce dernier GP, Red Bull avait demandé à la FIA de préciser si elle était autorisée à utiliser un système pour échapper au capteur de débit de carburant. A cela, la FIA a répondu que ce n’était pas autorisé.

Christian Horner, directeur de Red Bull, a déclaré à l’époque: “L’unité de puissance est incroyablement complexe, au niveau matériel et logiciel. Les clarifications que nous demandons à la FIA sont des choses normales qui vont et viennent entre les équipes. et il est toujours bon d’être clair avant de faire un effort. ”

Dans le Grand Prix suivant, le Grand Prix des États-Unis, la performance de Ferrari a chuté. Cette situation a retenu l’attention de ses rivaux, puisqu’elle a mis à nu ceux de Maranello.

Cela a immédiatement généré la réaction de Max Verstappen, qui a noté que «je ne suis pas du tout surpris après ce qui a été découvert. Pour moi, ce n’est pas si étrange que vous ayez abandonné comme ça, vous pouvez imaginer pourquoi vous-mêmes. vous arrêtez de tricher, bien sûr. Cette (enquête sur la demande de Red Bull) a été positive, nous devons donc la surveiller de près “, a déclaré le pilote néerlandais après la course à Austin.

Charles Leclerc, pilote Ferrari, a immédiatement réagi: “Je pense honnêtement que c’est une blague. Il n’a aucune idée. Il n’est pas dans l’équipe. Nous savons exactement ce que nous faisons. Je ne sais pas pourquoi il parle. Il ne sait rien de nous” , a indiqué le jeune Monégasque.

Par la suite, aucune équipe n’a déposé de plainte officielle et après la fin de la saison, la FIA a établi que d’ici 2020, deux capteurs de carburant devraient être dans les voitures. Sans aucun doute, cette modification des règles et la déclaration de l’accord avec Ferrari ont placé l’organisme de réglementation du sport automobile dans l’œil de l’ouragan.

Par règlement, il est trop tard pour générer une réclamation. Il est établi qu’elle doit être effectuée au plus tard 15 jours après la remise du résultat de la course et quatre jours avant la remise des prix, qui a eu lieu le 6 décembre à Paris.

Cependant, les actions en justice que les équipes entreprennent éventuellement pourraient renverser la situation. La protestation des sept équipes et ce qui a été fait par Ferrari et la FIA, donnera beaucoup à dire dans les prochains jours, malheureusement au début d’une nouvelle saison.

