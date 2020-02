Un autre coup dur pour le Grand Prix de Miami alors que les résidents poursuivent

Date publiée: 21 février 2020

Les plans de la Formule 1 de courir autour du Hard Rock Stadium de Miami ont été durement touchés alors que les résidents poursuivent la Formule 1 «douloureuse».

Les propriétaires du sport, Liberty Media, sont déterminés à organiser une deuxième course américaine au calendrier de la F1.

Ils ont ciblé Miami avec le Hard Rock Stadium, domicile des Miami Dolphins, le lieu prévu.

Cependant, les habitants ne sont pas trop enthousiastes.

En octobre, le conseil municipal de Miami Gardens s’est opposé à la tenue d’un grand prix en raison du «bruit assourdissant du moteur… perturbation de la circulation régulière et… des fumées du moteur».

Le maire du comté de Miami-Dade, Carlos Gimenez, y a opposé son veto.

D’autres tentatives pour bloquer la course ont échoué, mais maintenant les propriétaires de maisons locaux s’impliquent.

Selon Christian Sylt de Forbes, les propriétaires de maisons près de la piste proposée poursuivent en justice les niveaux de bruit qui “les régulateurs de course admettent dépasser le seuil de la douleur”.

Ces pages du procès # F1 Miami Grand Prix contiennent certaines des clauses les plus cruciales. 70-90db est-il un niveau sonore raisonnable pour une communauté? Un son supérieur à 85 dB peut-il endommager l’ouïe et est-ce dangereux? Lisez tout sur l’arrière-plan dans notre fonctionnalité featurehttps: //t.co/kUlvTrvX1R pic.twitter.com/bujAMZHcfA

– Formula Money (@FormulaMoney) 21 février 2020

Ils ont déposé une plainte dans le comté de Miami-Dade contre la Formule 1 et les Dolphins de Miami, citant que la course allait enfreindre les lois sur le bruit du comté et de la ville.

Le procès déclare que «les résidents et les institutions dans un rayon d’au moins 4 044 mètres (connaîtront, à coup sûr, des niveaux de bruit… qui perturberont leur paix, leur calme et leur confort, perturberont la parole normale et, par conséquent, dégraderont sérieusement leur qualité de vie . “

Il a ajouté qu’il y aurait «des niveaux sensiblement plus élevés dans les résidences plus proches de la piste. Des dommages auditifs sont tout à fait possibles avec une exposition à 95 dBA en 50 minutes ou 100 dBA en 15 minutes. »

La Formule 1 a déjà modifié la configuration du circuit proposé, supprimant une partie de la 199e rue Nord-Ouest et modifiant les heures d’entraînement de vendredi pour apaiser les habitants.

“Après avoir entendu les inquiétudes, le Hard Rock Stadium et la Formule 1 ont ordonné à une équipe d’ingénieurs en conception de piste de reconfigurer la piste du Grand Prix de Formule 1 de Miami pour éliminer l’utilisation de la Northwest 199th Street pour la course”, lit-on dans un communiqué publié par F1 moins d’un mois plus tard. depuis.

«Une autre préoccupation concernait la perturbation potentielle des écoles locales si la piste était utilisée pendant les heures de classe le vendredi du week-end de course. En conséquence, la Formule 1 et le stade se sont engagés à modifier le calendrier des courses; déplacer les heures de pratique après 15 h le vendredi après-midi. »

Cela ne semble pas être suffisant pour les résidents locaux.

