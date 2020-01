Un autre nouveau sponsor s’associe à McLaren

Date publiée: 29 janvier 2020

McLaren a conclu un nouveau partenariat «pluriannuel» avec le FAI Aviation Group avant la nouvelle saison de Formule 1.

Le mouvement commercial le plus notable de McLaren pendant la pause hivernale a obtenu Unilever en tant que sponsor après l’expiration de leur accord avec Williams à la fin de la campagne 2019.

Et l’équipe basée à Woking, qui a terminé 2019 dans le meilleur des créneaux horaires, a maintenant de nouveaux sponsors avec «le principal fournisseur mondial de services aériens critiques en Allemagne», selon leur communiqué.

Le partenariat comprend également des publicités sur la voiture, le nom du groupe FAI Aviation devant figurer sur la plaque d’extrémité arrière du MCL35.

«Le FAI Aviation Group est un partenaire idéal pour McLaren Racing», a déclaré le PDG de McLaren, Zak Brown.

«Le fait de faire confiance pour fournir des services aux ONG et à plusieurs agences gouvernementales souligne la qualité et le professionnalisme de l’entreprise et de ses employés. Nous sommes fiers de les accueillir en tant que partenaires de la saison 2020. »

Siegfried Axtmann, président du groupe et fondateur du groupe FAI Aviation, a ajouté: «Le partenariat aligne deux marques internationalement reconnues, leaders dans leurs domaines, toutes deux engagées dans l’excellence.

«Nous sommes très heureux de devenir un partenaire de McLaren Racing permettant à FAI de promouvoir ses services au sein de la communauté de Formule 1.»

