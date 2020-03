Un coronavirus force la suspension du E-Prix de Rome de la Formule E de la FIA

La crise déclenchée par le coronavirus impacte à nouveau la FIA Formula E. Après la suspension du Sanya E-Prix en Chine, la même mesure est désormais prise avec le E-Prix de Rome, qui avait été convenu le 4 avril . L’Italie est actuellement le quatrième pays avec le plus grand nombre de personnes infectées avec 4 636 personnes.

Dans cette situation, le gouvernement italien a pris des mesures pour contrer et contenir la propagation du COVID-19. Pour cette raison, les événements sportifs massifs ne sont pas autorisés.

La Formule E, en collaboration avec les autorités compétentes de Rome, EUR SpA et avec la FIA et l’Automobile Club d’Italia (ACI), travaillera en étroite collaboration avec les partenaires du championnat et les parties prenantes pour évaluer et examiner les options alternatives. de reporter l’E-Prix de Rome à une date ultérieure une fois les restrictions levées.

Hier, lors de la réunion du World Motor Council, le président de la commission médicale, le professeur Gérard Saillant, a fait une présentation détaillée du développement du coronavirus dans le monde. Tous les deux jours, la FIA évaluera les derniers développements dans le monde, dans le but d’évaluer le calendrier dans toutes les disciplines et de prendre ainsi des mesures qui contribuent à protéger la communauté mondiale du sport automobile, y compris le report des compétitions si nécessaire.

La Formule 1 a également annoncé il y a quelques semaines la suspension du GP de Chine, épreuve qui devait se dérouler du 17 au 19 avril à Shanghai.

.