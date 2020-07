Un défaut qui a frappé des voitures Mercedes en course a été découvert vendredi · .

Mercedes a participé au Grand Prix d’Autriche en s’attendant à rencontrer des problèmes techniques qui les ont obligés à ralentir les deux voitures.

Le directeur de l’ingénierie de piste de l’équipe, Andrew Shovlin, a décrit comment ils avaient découvert la faute deux jours plus tôt sur la voiture de Valtteri Bottas.

« Nous en étions conscients vendredi lorsque nous avons vu que Valtteri avait un problème à la fin d’une des sessions », a-t-il déclaré. «C’était donc le premier signe que nous avions un problème.

«Nous avons eu des problèmes récurrents au cours de samedi et nous nous attendions à la course parce que cela semble être une caractéristique du modèle. Donc, pour le moment, si nous construisons la voiture et la faisons fonctionner, ce problème apparaîtra à un moment donné. C’est une question de temps. «

Mercedes craignait que le problème n’affecte les boîtes de vitesses des voitures. Bottas et son coéquipier Lewis Hamilton ont été invités à prendre des précautions supplémentaires avec leurs voitures et à éviter d’utiliser les trottoirs pour réduire le stress sur leurs W11.

Mercedes a ordonné aux deux conducteurs de ne pas descendre sur les trottoirs. « Il s’agit essentiellement d’une accumulation de bruit électrique qui commence à interférer avec les différents systèmes », a expliqué Shovlin. «Donc, avec Valtteri, nous avons vu cela vers le milieu de la course, qui s’est progressivement aggravé, avec Lewis, il est apparu plus tard.

« Mais c’est le bruit électrique qui affecte alors beaucoup de choses différentes. »

La première course de la saison a connu un nombre inhabituellement élevé de départs à la retraite, avec seulement 11 des 20 voitures encore en course à la fin de la course. Shovlin soupçonne que cela était une combinaison du long délai depuis les tests de pré-saison et des équipes introduisant des améliorations de performances dans leurs voitures.

« Un élément qui pourrait être lié à la durée de la pause est simplement que les gens ont changé de voiture depuis Barcelone », a-t-il déclaré. « Il y a donc la possibilité de présenter un problème.

« C’est peut-être le plus répandu du côté de l’unité de puissance, car ce sont des choses très faciles où vous apportez des changements et il y a des effets d’entraînement, mais tout le monde veut obtenir sa meilleure unité de puissance dans la voiture pour le début de la saison. »

Le Red Bull Ring est un « circuit horrible pour les voitures ». Cependant, il a souligné que le Red Bull Ring est particulièrement dur avec le matériel des équipes. «L’Autriche n’est qu’un circuit vraiment horrible pour les voitures.

«Normalement, vous commencez la saison quelque part comme Melbourne. Melbourne est une piste où il est très difficile de dépasser. Et quand il est difficile de dépasser, vous pouvez alors prendre soin de votre voiture, les gens ne s’en sortiront pas.

«C’est un circuit qui est en fait assez facile à dépasser. Et par conséquent, si vous n’utilisez pas les bordures, si vous ne poussez pas fort, vous courez un risque. C’est donc l’un des facteurs.

«Mais ce sont les bordures elles-mêmes qui sont très violentes et vous passez beaucoup de temps sur elles. Pour nous, c’était ce problème. Et cela n’aide probablement pas car il fait près de 30 degrés ici, l’air est un peu mince donc il fait chaud, il n’y a pas autant de refroidissement que d’habitude et toutes les températures à l’intérieur de la voiture sont élevées.

«Chaque année, c’est une course d’usure. Et de l’avoir comme première course, puis d’en avoir deux, l’un après l’autre, car nous pensons que nous pouvons faire des progrès pour améliorer certains de nos problèmes, mais d’autres ne vont pas s’améliorer sur la même piste.

« Donc, beaucoup de gens en ont en quelque sorte une autre dose à venir et c’est une course contre la montre pour essayer de faire un peu avancer ces complications. »

