Un développeur de jeux Elite créera de nouvelles simulations de gestion F1 · RaceFans

Le créateur de la longue série de jeux vidéo Elite a été nommé pour créer des simulateurs de gestion F1 sous licence officielle.

Frontier, dirigé par le créateur Elite David Braben, a signé une licence exclusive pluriannuelle pour publier quatre jeux de gestion F1 dans une gamme de formats, y compris les consoles et les PC, à partir de 2022. Les jeux seront basés sur son moteur Cobra utilisé en 2014 édition de la série, Elite Dangerous.

“La F1 est l’une des franchises sportives mondiales les plus populaires au monde”, a déclaré Braben, “et nous pensons que la combinaison de la marque F1 avec notre vaste expérience dans les jeux de gestion offrira des expériences de jeu fantastiques à un public large et varié du monde entier.” monde.”

La nouvelle série de gestion coexistera avec la série de jeux de course produits par Codemasters, qui a prolongé l’année dernière leur accord exclusif pour produire la série F1 2019 jusqu’en 2025.

Frank Arthofer, directeur du F1 pour le numérique et les licences, a déclaré: «Les jeux sont un élément important de l’écosystème multimédia F1. Cette nouvelle franchise de manager permettra aux fans de découvrir les aspects de gestion difficiles du sport à travers des jeux de simulation immersifs et de rendre cette expérience aussi accessible que possible à un large public.

«Nous avons un immense respect pour Frontier et leurs réalisations dans la catégorie simulation de gestion, et nous sommes ravis de travailler avec eux pour la saison 2022 et au-delà.»

