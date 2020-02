Un essai sur deux voitures ne serait pas «efficace» pour Ferrari

Date publiée: 16 février 2020

Luigi Mazzola, anciennement responsable de l’équipe de test de Ferrari, estime qu’une approche à deux voitures lors des tests de pré-saison ne serait pas “efficace”.



C’était une stratégie déployée par Mercedes l’année dernière alors qu’ils utilisaient les deux semaines de tests sur le Circuit de Barcelona-Catalunya pour tester différentes voitures chaque semaine.

Mais ils ont déjà confirmé que cela ne se reproduirait pas en 2020, et Mazzola était clair qu’il ne serait pas “efficace” pour Ferrari de tester deux voitures non plus.

S’exprimant sur le podcast Pit Talk, il a déclaré: “Je ne pense pas que ce soit très efficace d’amener deux voitures différentes à l’essai avec seulement une semaine entre les deux.”

Ferrari espère relever un sérieux défi pour le titre en 2020 – l’année dernière, une mauvaise première moitié de la saison a signifié qu’au moment où ils avaient amené la SF90 à son niveau optimal, les dégâts avaient déjà été causés par Mercedes, tandis que quelques-uns les bévues stratégiques n’ont pas aidé non plus.

Mais la réglementation stable entre 2019 et 2020 laisse espérer une continuation de ce que nous avons vu l’année dernière, à savoir que Mercedes, Ferrari et Red Bull clôturant la saison étaient étroitement liés.

Et les changements réglementaires limités sont la principale raison pour laquelle Mazzola ne voit aucune valeur à tester deux voitures, mais a déclaré que la Scuderia l’avait fait dans le passé lorsque des modifications majeures ont été apportées.

«C’est une pratique habituelle, quand on amène une voiture monoplace totalement renouvelée sur la piste à tous égards (hydraulique, moteur, refroidissement, etc…), pour permettre une sorte de rodage et de vérification de la fiabilité, seulement après cela volonté [the team] tester une voiture sur piste avec les modifications testées en soufflerie », a-t-il expliqué.

“Entre une session de test et une autre, il y a cinq jours, mais en 5 jours, ce n’est pas que vous puissiez changer autant.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.