Un Grand Prix d’Australie «verrouillé» était une option

Date publiée: 13 mars 2020

La Formule 1 aurait pu se dérouler à huis clos à Melbourne, cependant, la FIA et les promoteurs du GP d’Australie ont décidé d’annuler le grand prix.

Bien que la Formule 1 soit arrivée à Melbourne plus tôt cette semaine avec la ferme intention de se rendre sur le circuit d’Albert Park pour la première manche du championnat, cela ne s’est pas produit.

Au lieu de cela, le grand prix a été annulé deux heures avant le début de la FP1 après le retrait de McLaren à la suite d’un test Covid-19 positif pour l’un de ses employés.

Cela a conduit à des heures de discussion et de débat et finalement à un vote sur la poursuite ou non du week-end.

Il a été décidé de ne pas le faire, bien que Horner ait déclaré que les équipes avaient envisagé de prendre la course à huis clos.

“De toute évidence, il est très décevant de ne pas courir, mais nous devons tenir compte de la santé de notre personnel et de notre personnel”, a déclaré le patron de l’équipe Red Bull à The Race.

“[At the] en fin de journée, la FIA et le promoteur ont décidé d’annuler.

«Nous avons discuté de différents scénarios; nous avons discuté de courir avec le paddock verrouillé et de prendre des précautions supplémentaires.

«Les autorités sanitaires et la FIA étaient d’accord pour continuer avec ça si la majorité des équipes étaient d’accord avec ça.

«C’était une cible mouvante à venir ici. Si le gars avait été testé positif avant notre arrivée, ça aurait été différent.

“Mais maintenant, nous sommes sur le point de monter dans les mêmes avions pour rentrer en Europe.

“Dommage, mais à la fin de la journée, vous devez mettre la santé et le bien-être des fans, des membres de l’équipe.”

La grande question est maintenant de savoir si les équipes se rendront ensuite à Bahreïn.

Horner estime qu’il est «inévitable» que davantage de courses, à commencer par Bahreïn, soient annulées, mais Chase Carey de Liberty Media refuse de faire l’appel.

