Un Grand Prix de Formule 1 d’Autriche mercredi soir?

Date publiée: 20 avril 2020

Il est plus probable que la saison de F1 2020 commence en Autriche avec Helmut Marko ciblant deux courses, dont un mercredi soir.

Les pilotes de Formule 1 2020 doivent encore tourner un volant de colère, la saison s’est brutalement interrompue avant même qu’elle ne commence en Australie.

Depuis lors, la liste des courses reportées ou annulées est passée à neuf.

Bien que le Canada ait été le plus récent à reporter son grand prix, la France devrait emboîter le pas après que le gouvernement français a étendu l’interdiction des rassemblements de masse.

La prochaine course du calendrier, le GP d’Autriche du 5 juillet, devrait inverser la tendance, le gouvernement disant qu’il “ne fera pas obstacle” tant que la course se déroulera à huis clos.

Marko dit que Red Bull, qui possède le Red Bull Ring, en est satisfait.

“Un catalogue de mesures est en cours d’élaboration dans quelles conditions un grand prix – un grand prix sans public, une soi-disant course fantôme – pourrait avoir lieu”, a déclaré Heo à Der Standard.

«Nous espérons. Les signes indiquent que les chances sont très élevées. »

Mais ce ne sont pas seulement les fans qui seront bannis de la course, il ne semble pas non plus que les médias soient autorisés – seulement les équipes et ceux impliqués dans la diffusion télévisée.

“L’accent sera mis sur le numérique, sur la télédiffusion”, a ajouté Marko.

«Ce serait le premier grand événement international à avoir lieu.

“La chose la plus probable est que tous ceux qui viennent à cet événement devront passer un test.”

Le circuit autrichien tient également à organiser deux courses, deux épreuves de deux jours avec une course disputée le dimanche et la suivante le mercredi soir.

“C’est la chose la plus probable en ce moment”, a conclu Marko.

