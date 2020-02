Un groupe de consommateurs demande la saisie de la Ferrari SF1000

Date publiée: 13 février 2020

Le principal groupe de consommateurs italien, Codacons, a demandé au gouvernement de saisir la nouvelle SF1000 de Ferrari en raison de sa marque Mission Winnow.

Mission Winnow est une campagne menée par Philip Morris International, un sponsor de longue date de la Scuderia. Cependant, cette marque particulière a été forcée de quitter la Ferrari SF90 à plusieurs étapes la saison dernière à la suite d’enquêtes visant à savoir si elle violait les lois strictes en matière de publicité sur les produits du tabac.

Le site Web de Mission Winnow nie que cette campagne et les logos qui l’accompagnent agissent comme une publicité subliminale pour les produits du tabac et soulignent que “ depuis 2007, nous avons volontairement supprimé toutes les marques de tabac des voitures, des vélos, des uniformes des conducteurs et des conducteurs et de la signalisation des hippodromes, même dans les pays où une telle marque était ou est autorisée ».

Mais, Codacons, conteste l’affirmation selon laquelle Mission Winnow n’est pas un véhicule de publicité subliminale qui est interdite sous des formes directes et indirectes en Italie.

“Fort de la décision du ministère qui nous confirme dans tous les domaines, nous entamerons une procédure judiciaire contre Ferrari”, a déclaré le président de Codacons, Carlo Rienzi, via la publication italienne AutoMoto.

“Nous demanderons également la saisie du nouveau monoplace” SF1000 “présenté hier à Reggio Emilia.”

La marque Mission Winnow figure en bonne place sur la nouvelle voiture, ainsi que sur les nouvelles combinaisons de course pour Sebastian Vettel et Charles Leclerc.

