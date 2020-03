Un hiatus en F1 “ne veut pas dire que nous pouvons nous permettre de nous détendre”

Le directeur de l’équipe de Racing Point, Otmar Szafnauer, a déclaré qu’ils veilleront à ce qu’ils soient prêts à concourir lorsque la saison de F1 2020 commencera enfin malgré la perturbation «sans précédent» du championnat.

Les huit premières courses ont toutes été annulées ou reportées en raison de la pandémie mondiale et de la période de fermeture estivale avancée en mars et avril. Racing Point a fermé son usine de Silverstone hier à la suite de nouvelles restrictions imposées par le gouvernement britannique pour réduire sa propagation.

“Nos portes seront fermées pendant au moins trois semaines”, a déclaré Szafnauer. “Dans l’état actuel des choses – et il est important de souligner qu’il s’agit d’une situation en constante évolution – nous reprendrons le travail le jeudi 16 avril.”

L’équipe a “travaillé très dur au cours des dernières semaines pour s’assurer que tout le personnel qui peut travailler à domicile dispose de l’équipement dont il a besoin pour installer des bureaux à domicile”, a ajouté Szafnauer.

«C’est une situation sans précédent – qui change de jour en jour. Pour le moment, nous ne pouvons tout simplement pas dire avec certitude quand nous reviendrons à la normale.

«Il y a tellement de facteurs qui ne sont pas sous notre contrôle. Dans cet esprit, une autre décision prise entre les équipes et la FIA a été de retarder l’introduction de la nouvelle réglementation jusqu’en 2022. D’un point de vue logistique et financier, cela est tout à fait logique.

«Bien sûr, cela ne signifie pas que nous pouvons nous permettre de nous détendre quand nous retournons au travail. Lorsque nous reviendrons sur la bonne voie, nous devons être en mesure de rivaliser – quelles que soient les réglementations. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir et nous serons prêts à y faire face le moment venu. “

Szafnauer a déclaré que les pilotes de l’équipe, Sergio Perez et Lance Stroll, prévoyaient de participer à davantage d’événements F1 Esports au cours des prochaines semaines.

“Notre première préoccupation à un moment comme celui-ci est le bien-être physique et mental de nos coéquipiers, de leurs familles et de leurs amis”, a-t-il ajouté. «Nous avons maintenant tout le monde au Royaume-Uni et nous adaptons à cette nouvelle réalité – mais ce n’est certainement pas facile pour personne.

“Nous sommes évidemment déçus de ne pas pouvoir courir dans un avenir prévisible mais, finalement, nous comprenons tous la signification de la situation. Les défis auxquels le monde est actuellement confronté ne ressemblent à rien de ce que j’ai connu au cours de ma vie et transcendent clairement le sport, donc les décisions qui ont été prises sont les bonnes. “

