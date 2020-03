Un membre de l’équipe McLaren COVID-positif sans symptômes

Selon le PDG Zak Brown, le membre de l’équipe McLaren qui a été testé positif au coronavirus lors du Grand Prix d’Australie «se rétablit bien»

L’homme dont le diagnostic positif a été le catalyseur de l’annulation de l’ouverture de la saison de Formule 1 2020, Brown a révélé qu’il ne présentait plus de symptômes du virus COVID-19.

“Je suis heureux d’annoncer que notre membre de l’équipe atteint du virus se rétablit bien et que les symptômes ont disparu et que nos personnes en quarantaine sont de bonne humeur”, a-t-il déclaré.

“Le soutien qu’ils ont obtenu de leurs coéquipiers, de nos partenaires, des membres de la communauté F1 et des fans du monde entier a été fantastique et nous les remercions tous.”

Cependant, l’homme et les quatorze autres membres du personnel de McLaren qui étaient en contact étroit avec lui restent dans une quarantaine de deux semaines à Melbourne, tandis qu’un groupe supplémentaire d’employés a choisi de rester en place, notamment le directeur des courses Andrea Stella.

De plus, tous les membres de l’équipe qui se sont rendus à Melbourne ont été exclus de leur usine de Woking pendant deux semaines par mesure de précaution supplémentaire.

Ayant pris la décision de se retirer du GP d’Australie avant son annulation officielle, Brown a réitéré sa déclaration précédente selon laquelle “en tant que coureur, c’était la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre, mais en tant que PDG, c’était la plus facile.”

«Nous nous concentrons maintenant sur le dialogue avec la F1, la FIA et les autres équipes sur le déroulement du calendrier 2020 et la gestion de l’équipe au cours des prochains mois. C’est le début et c’est une situation qui évolue, mais nous planifions à l’avance et nous resterons flexibles. »

