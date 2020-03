Un membre de l’équipe McLaren s’auto-isole après avoir “montré des symptômes similaires à ceux du coronavirus” · RaceFans

McLaren a confirmé qu’un de ses employés à Melbourne s’était auto-isolé après avoir présenté des symptômes possibles de coronavirus.

“Un membre de l’équipe s’est auto-isolé dans l’hôtel par mesure de précaution, conformément à notre politique, après avoir montré des symptômes similaires au coronavirus”, a déclaré l’équipe. «Nous attendons les résultats des tests et nous n’avons actuellement pas de calendrier définitif pour ceux-ci. L’équipe fonctionne selon notre horaire normal. »

Les équipes de Formule 1 sont arrivées à Melbourne pour le Grand Prix d’Australie de dimanche qui doit avoir lieu malgré la propagation du virus. Le promoteur de la course insiste sur le fait que l’événement, qui a attiré plus de 100 000 fans le jour de la course l’année dernière, se déroulera comme prévu. L’option de tenir la course à huis clos, comme Bahreïn le fera la semaine prochaine, a été écartée.

Cet article sera mis à jour.

