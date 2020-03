Un membre de l’équipe Pirelli teste positif pour le coronavirus

Date publiée: 16 mars 2020

Pirelli a confirmé que l’un des membres de son équipe avait testé positif pour le coronavirus à Melbourne.

La confirmation de Pirelli intervient quelques jours après que McLaren a signalé le premier cas direct de coronavirus affectant le paddock de Formule 1, ce qui a finalement conduit à l’annulation du Grand Prix d’Australie.

“Un membre de l’équipe Pirelli F1 a été testé positif hier pour COVID-19 à Melbourne”, indique un communiqué de Pirelli.

«La personne concernée suit désormais toutes les procédures pertinentes mises en place par les autorités sanitaires australiennes.

«Ces autorités ont confirmé à Pirelli que cette personne n’a eu aucun contact avec des tiers nécessitant la prise de mesures préventives spéciales pour d’autres personnes.

“Pirelli suit de près la situation conformément aux politiques de santé publique et aux directives de l’entreprise.”

Les mises à jour des équipes de Formule 1 commencent également à filtrer après le retour d’Australie au cours du week-end.

Ferrari a été obligée de fermer ses usines jusqu’à la fin du mois de mars, tandis que Mercedes et Red Bull ont actuellement un bilan de santé sain et maintiennent leurs opérations ouvertes.

Tous les membres de l’équipe Renault se battent également en forme et sont actuellement isolés par mesure de précaution.

Quelle semaine!

Merci à tous pour vos bons voeux; nous pouvons confirmer que l’équipe de course est rentrée chez elle, tout le monde est en sécurité et auto-isolant pour l’instant. Enstone et Viry sont tous les deux en train de planifier les semaines à venir jusqu’à ce que nous sachions quand nous pourrons à nouveau courir. [1/2] pic.twitter.com/zq49DEVEv8

