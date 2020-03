Un nouveau sponsor titre pourrait être la clé de l’avenir de Renault en F1

Date publiée: 11 mars 2020

Le directeur général de Renault, Cyril Abiteboul, estime que la rentrée de fonds du nouveau sponsor titre de son équipe contribue à assurer leur avenir en F1.

Avant le Grand Prix d’Australie, il a été annoncé que Renault avait signé un nouvel accord pluriannuel avec la société de logistique de Dubaï DP World, ce qui a entraîné quelques ajustements à sa livrée noir et jaune 2020.

Mais l’accord Concorde actuel que toutes les équipes doivent signer expire après cette année, et Renault ne s’est pas encore engagé à signer le nouveau.

Cet accord donne cependant à l’équipe un coup de pouce financier, et cela, avec la baisse des coûts d’exploitation et une distribution plus équitable des prix promis à partir de 2021, donne à Abiteboul la confiance que Renault restera en Formule 1 pour 2021 et au-delà.

S’adressant à Motorsport.com, il a déclaré: «Je pense que cela aide et c’est certainement un pas dans la bonne direction. C’est quelque chose que nous avons dit au cours de l’hiver, et tout indique une bonne direction.

«Maintenant, vous savez, tant que les choses ne sont pas faites, les choses ne se font pas. Il y a encore des discussions et désolé, nous revenons à la politique de la Formule 1, mais des discussions sont en cours sur Concorde, et jusqu’à ce que Concorde soit signé, il ne l’est pas.

«Mais une meilleure répartition de l’argent et de bonnes réglementations financières [are welcome]. Nous avons encore un certain nombre de controverses à régler, mais il y a aussi l’environnement économique, qui est difficile, et tout ce genre de choses va dans la bonne direction.

«Je ne peux pas confirmer ici maintenant, simplement sur la base des partenariats, que nous sommes engagés à long terme. Mais ça aide vraiment beaucoup. “

