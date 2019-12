Undercut de Maitland: j'ai volé les bijoux de Tamara Ecclestone

Donc, je l'admets. Inspiré par la façon dont Bernie Ecclestone, alors âgé de 33 ans, a incontestablement réussi le Great Train Robbery de 1963, c'est moi qui ai volé 60 millions de dollars (US) de choses brillantes ridiculement chères dans le manoir londonien de 100 millions de dollars de sa fille.

Et d’ya tu sais quoi? Tu t'en fous. Ou peut-être que ça vous fait déjà rire? Eh bien, préparez-vous à applaudir aussi.

Corrigé de l'inflation, le Great Train Robbery de 1963 était en fait tout aussi lucratif que The Great Ecclestone Fortune Liberation of Christmas 2019. En fait, les 2,6 millions de livres volées dans un train Royal Mail de Glasgow à Londres valent en fait une somme incroyable de 300 $ millions aujourd'hui. Le péché originel de Bernie était donc bien plus grand. Pensez-y.

Bien que je ne cautionne en aucune manière les crimes prétendument commis par Bernie en 1963, et certes commis par moi en 2019, les deux exploits étaient vraiment très brillants. L'un des copains de Bernie en 1963, Roy James, était un meilleur pilote d'évasion qu'il n'était un pilote de course, mais il a finalement obtenu un emploi en tant que gars qui a fait les trophées de Formule 1. Je parie que vous ne le saviez pas.

Il n'était donc que le compagnon de Bernie? Ouais, Roy a également tiré sur son beau-père et étranglé son ex-femme après une belle journée avec leurs enfants. Donc, même s'il n'est jamais allé pour le vol de train, il a pris du temps pour ses conflits domestiques et a finalement obtenu ce qui lui arrivait sous la forme d'une crise cardiaque ou trois.

Bernie nie être impliqué dans le vol, bien sûr, même si le calendrier se situe quelque part entre son échec de carrière en tant que pilote de course et devenir l'un des entrepreneurs sportifs les plus prospères du monde.

"Il n'y avait pas assez d'argent dans ce train. J'aurais pu faire quelque chose de mieux que cela », a-t-il déclaré récemment.

Eh bien, il a certainement fait quelque chose de mieux que cela, amassant une fortune incroyable mais en perdant la majeure partie à ce qui ne peut être décrit que comme (pardonnez-moi, père) une méchante femme. Vous voyez, jamais le milliardaire très intelligent et averti, Ecclestone a officiellement renié la majeure partie de sa fortune (aux yeux du fisc, de toute façon) en la donnant à son ancienne mannequin de mode infiniment plus grande, Slavica.

Mais ensuite Slavica a volé ce train. Et gardé le butin. Et l'a donné à ses jolies filles.

Oh, les choses que je pourrais dire sur les belles filles (ahem) de Bernie, Tamara et Petra! Oh, le plaisir que je pourrais avoir! Oh, les féministes que je pourrais enrager!

Mais je ne le ferai pas. Je laisserai Bernie faire ça. «Elle achète des tas de chaussures et de vêtements sanglants. Inutile. Complètement inutile! », A-t-il déclaré.

Oh, putain. Je vais juste les décrire brièvement pour vous, et j'essaie vraiment de ne pas être impoli …

Pensez à quelques poupées Barbie, mais réduisez le score de beauté de 10 à environ 3 et 1,8. Maintenant, laissez les Barbies sous le soleil australien pour une saison estivale. Mettez 200 sacs à main Hermes dans un placard plus grand que votre propre maison. Ajoutez un grognement intitulé (Petra) et le genre de pose et de sourire comme si vous imitiez Miss Univers (Tamara), et vous avez l'image.

Mais revenons à Bernie, le fils d'un humble pêcheur, qui a fait ses premiers dollars honnêtes en tant qu'écolier, se levant à l'aube pour acheter des petits pains frais en gros dans une boulangerie avant de les vendre pour un profit bien rangé à ses pairs.

"Eh bien, l'argent était là pour eux", a déclaré Bernie à propos des dépenses ridicules de ses filles. "Si cela s’épuise, ils devront trouver autre chose à faire."

Dernières nouvelles, Bernie! Ça va s'épuiser.

Quand je planifiais le vol en parcourant les centaines de photos détaillées de Tamara et de son mari Jay Rutland sur les réseaux sociaux, et (quand ma tête n'était pas dans le seau à vomir) en regardant épisode après épisode de son émission de télé-réalité Tamara's World, j'ai remarqué que le Le manoir – à deux pas du palais de Kensington Palace du duc et de la duchesse de Cambridge – compte presque autant de majordomes et de femmes de ménage (50) que le manoir a des chambres (57). J'ai également remarqué où se trouvent tous les coffres-forts.

C'était donc pratique.

La seule question ici est de savoir si les dépenses inutiles et inutiles de Tamara dérangent autant Bernie que moi.

"Ça ne me dérange pas", a-t-il dit. Je ne le crois pas. Et vous non plus.

Mais la doublure en argent ici est que la perte de près de 60 millions de dollars de bijoux n'a pas particulièrement dérangé Tamara et Jay. Bien sûr, cela a totalement ruiné leur plan initial de se rendre en Laponie, alors ils ont plutôt décidé de détourner leur avion privé vers la station balnéaire suisse de luxe de Gstaad, en Suisse.

Le Daily Mail a publié une mise en scène (parce que quel pap qui se respecte prend des photos de Tamara Ecclestone?!) Des photos des Paparazzi d'elle et de Jay marchant avec leur petit chien de 10 000 $ dans la ville pittoresque et dépensant 589 $ en skis, 294 $ en chaussures de ski pour fille, 76 $ en bâtons de ski et 228 $ sur un casque de ski rose.

Donc, ils ne comptent pas exactement les centimes.

Avant le vol, si j'avais perdu 60 millions de dollars au cours des derniers jours, je serais maintenant précisément à 60 millions de dollars de dettes envers quelqu'un. Et cela gâcherait vraiment Noël.

Heureusement, je suis maintenant exactement 60 millions de dollars dans le noir, ayant accédé aux coffres-forts de Tamara via le jardin et la fenêtre ouverte. Dieu merci, le garde, assis en alerte dans la salle de vidéosurveillance, et chacun des 49 autres membres du personnel, y compris un autre garde qui est sorti pour chercher de l'essence précisément au moment du vol, n'a pas réussi à me repérer. Je suppose que c'était juste ma nuit chanceuse.

Jay Rutland a anticipé mes aveux en publiant un mème sur Instagram insistant sur le fait qu'il sait que je mens. Mais je ne le suis vraiment pas. Heureusement, j'ai été repéré en Australie la nuit du braquage, qui est un alibi assez solide, mais Tamara est de mon côté, en postant: «Car il n'y a rien de caché qui ne sera pas divulgué, et rien de caché qui ne sera pas connu ou mis en évidence. "

Elle attribue Luc 8:17, mais les sages paroles de Tamara sont tout à fait exactes.

Les 60 millions de dollars (actuellement cachés) seront bientôt déposés sur le compte bancaire de mon ancien compagnon Paul Stoddart, qui sera chargé d'acheter Racing Point, de renvoyer Lance Stroll et de ramener Minardi en Formule 1.

Qui l'eff veut dire que je ne suis pas le moral?

* AVERTISSEMENT. Je plaisante peut-être.

