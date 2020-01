Undercut de Maitland: la date de lancement de McLaren révèle au-delà de cringy

Je soupire beaucoup, mais je me suis entraîné à limiter le cringing constant, mais c’est exactement ce que je n’ai pas pu faire quand Lando Norris a révélé “ accidentellement ” la date de lancement de la voiture McLaren 2020 lors d’une “ diffusion en direct ” sur YouTube.

Ne vous méprenez pas – j’aime en fait un rire probablement encore plus que le prochain homme, ce qui semble certainement rendre beaucoup d’entre vous fous dans les commentaires. Loin d’être le gazon cynique et misérable que je suis souvent accusé d’être, j’apprécie vraiment beaucoup le rire enfantin de Lando lors des conférences de presse et les promenades hors message lors de ses courses en direct sur Twitch.

C’est une bouffée bienvenue d’innocence enfantine dans un paddock trop souvent rassis. Liberty Media est peut-être une course à pleine vitesse dans ce nouveau monde numérique courageux, mais avez-vous déjà lu une longue interview avec Chase Carey?

Le gars est tellement vicié et drôle qu’il fait mon jogging quotidien, ce que je pense est une sorte de puisard de raisins pourris ou de merde, dans la région viticole autrement magnifique de la vallée de Barossa qui sent comme une nouvelle bouffée d’air légèrement parfumé.

Surtout, je ne comprends tout simplement pas la blague – mais je n’ai jamais vraiment compris ces blagues pratiques ou blagues de type “farce”. Grenouilles dans votre tiroir à sous-vêtements, cartes de crédit collées à votre portefeuille. Hardy frickin ‘har. Google me dit qu’une blague est en fait quelque chose qui vous fait rire ou, à tout le moins, vous amuser.

Donc, la révélation de la date de lancement de McLaren, je peux le révéler exclusivement, n’était certainement pas une blague sur cette fin de l’article que vous lisez actuellement. Pour autant que je sache, le plus drôle est que je suis censé être tombé pour ça.

«Espèce de connard de pute. J’adore ce qui vient de la F1 ces jours-ci! », A déclaré quelqu’un sur Twitter.

Oh. Il n’est pas tombé amoureux, mais c’est… toujours drôle?

«Bon sang. Ennuyeux », a déclaré un autre. C’est mieux.

Ou: “Suis-je le seul à penser que Lando Norris n’a pas divulgué la date et McLaren avait prévu de publier la date de cette manière?”, A fait remarquer un idiot en particulier.

Non mec. Tu n’étais pas le seul. Bienvenue à tout le monde avec un cerveau.

En effet, McLaren a ensuite publié des images supplémentaires en coulisse (grincement de dents) montrant ce qui s’est réellement passé lorsque le membre apparemment dévasté de la brillante équipe marketing de McLaren (ahem) a brusquement désactivé la diffusion en direct de Lando.

Si vous ne l’avez pas vu, ce fut une série de rires hystériques et de rechutes, avec cette équipe professionnelle de spécialistes du marketing bien entretenus et bien payés, ravis d’avoir enlevé la mère de toutes les farces.

“Comment savons-nous que vous ne l’avez pas fait après l’avoir laissé glisser par erreur ??? Nous ne sommes pas stupides! », A déclaré une autre personne idiote sur Twitter à McLaren. Pouah.

Je ne veux même pas aller près de l’analyse de celui-ci, mais je commencerais probablement par tout lire sur les courbes de cloche et les tests de QI ou quelque chose.

L’essentiel est que dans un monde aussi cool, trempé d’argent et professionnel que la Formule 1, et compte tenu d’une entreprise et d’une marque aussi brillamment et obsessionnellement sculptées dans la machine gagnante que Ron Dennis a fabriquée, il n’y a tout simplement pas assez d’émojis facepalm sur La bonne terre de Dieu pour cette «blague».

Je vais donc le dire. Zak Brown.

Je ne vais certainement pas dire quoi que ce soit de trop grossier à propos de ce fondateur de «Just Marketing», mais dans mon esprit, les images dont nous parlons ici sont à peu près aussi impressionnantes que les efforts de McLaren à Indianapolis l’année dernière. Et ça sent absolument le travail évident de Slick Zak.

Oh, au fait, Zak me bloque sur Twitter. Le seul patron de l’équipe de Formule 1 qui veut activement me gommer. Je (ahem) me demande pourquoi. Pas vraiment. Je fais vraiment. Ce n’est pas 1984. C’est la Formule 1, et une presse gratuite le rend meilleur, Zak.

Maintenant, j’en sais assez sur le marketing pour savoir qu’attirer l’attention n’est pas la même chose que d’essayer (et d’échouer) de se qualifier pour une célèbre course automobile américaine, vous n’êtes donc évidemment pas qualifié pour tenter de vous qualifier.

(Comment ça pour une phrase?)

Le marketing consiste à se faire remarquer, à obtenir de la presse, à faire en sorte que les journalistes moutons fassent tout leur ho-ho-ho, he-he-he dans leurs articles alors qu’ils parlent de la façon dont les jeunes et les frais et les idiots et les drôles et les cool moderne, cette nouvelle marque McLaren est.

Mais, toutes blagues mises à part, est-ce correct quand une équipe sportive professionnelle et les médias grand public comme des moutons sont de mèche sur un mensonge qui suppose que nous – les fans payants – sommes des idiots complets et absolus?

«Oh, éclaire-toi, Maitland! C’est un peu amusant! “C’est ce que quelqu’un peut dire, s’il était un peu moins impoli qu’il ne l’est réellement.

Mais réfléchissez encore un instant à la façon dont le site officiel de la F1 a couvert cette histoire.

“Lors d’un livestream sur la chaîne YouTube de l’équipe, Norris a participé à une réunion avec ses collègues au McLaren Technology Center et a accidentellement dit à des milliers de téléspectateurs quand leur nouveau challenger sortirait de ses couvertures à leur siège social de Woking”, raconte l’histoire de Formula1.com. lit.

Tout aussi mauvais était la copie de Motorsport.com, qui – soit dit en passant – jusqu’à il y a seulement cinq minutes avait un président non exécutif du nom de Zak Brown. Envie de ça! Quelle étonnante coïncidence!

“Le jeune Britannique était censé montrer des fans à l’intérieur du McLaren Technology Center sur un flux YouTube en direct, et a annulé une réunion qui discutait du lancement du MCL35”, nous a indiqué le site Web, impassible.

Sauf qu’il n’a rien fait de «gatecrash», n’est-ce pas? Il n’était pas vraiment censé montrer des fans dans l’usine, n’est-ce pas? L’auteur vous mentait.

Tu piges?! (piste de rire).

Est-ce que le reste d’entre nous – les sources médiatiques beaucoup moins «officielles» – était censé jouer avec ce non-sens également? Ou est-ce notre responsabilité envers vous, les fans, de vous dire la vérité?

Pour mémoire, je l’ai complètement ignoré.

Vraisemblablement, pour ceux qui trouvent vraiment ce genre d’humour juste rauque et ridiculement et divinement hilarant, vous étiez censé voir immédiatement à travers la farce – ce qui, à mon avis, en fait la farce la plus farfelue de tous les temps. Alternativement, vous étiez censé l’acheter avec un crochet, une ligne et un plomb, vous vous sentant vraiment stupide à un moment donné plus tard.

(Repérer la piste de rire. La piste de rire se termine brusquement).

.