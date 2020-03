«Une décision très difficile» de reporter le Grand Prix du Vietnam

Date publiée: 13 mars 2020

Le promoteur du Grand Prix du Vietnam a déclaré que c’était «une décision très difficile» de reporter ce qui devait être leur première course de Formule 1.

Suite à l’annulation du Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison, il a été annoncé vendredi que les manches suivantes à Bahreïn et au Vietnam avaient été reportées.

Le Vietnam se préparait à accueillir son premier championnat du monde en avril, les travaux sur le circuit de la rue de Hanoi étant terminés le mois dernier.

Dans un communiqué officiel, le promoteur de la course a déclaré: «La Vietnam Grand Prix Limited Liability Company (VGPC) regrette d’annoncer le report du Grand Prix VinFast Vietnam F1 2020 comme prévu.

«La décision de reporter intervient après un examen approfondi de la situation actuelle et en cours de développement des coronavirus ainsi qu’après la récente [World Health Organization] déclaration de l’épidémie en tant que pandémie mondiale, et suit les directives de toutes les autorités compétentes dont la préoccupation collective est la santé et le bien-être du peuple vietnamien ainsi que des fans de Formule 1, du personnel et des participants au championnat. »

Aucune nouvelle date n’a encore été fixée pour les GP de Bahreïn ou du Vietnam.

“Cela a été une décision très difficile à prendre, d’autant plus que les préparatifs pour Hanoi de rejoindre l’événement sportif le plus prestigieux du monde avec un circuit de Formule 1 de pointe de classe mondiale venaient d’entrer dans leur phase finale”, indique le communiqué. a continué.

“VGPC continuera à travailler en étroite collaboration avec la Formule 1, la FIA, le Comité populaire de Hanoi et la VMA pour surveiller la situation et cherchera à annoncer une autre date et à fournir une mise à jour supplémentaire à nos acheteurs de billets, sponsors et partenaires en temps opportun.

«Nos pensées vont à tous ceux qui sont directement et indirectement touchés par la situation actuelle des coronavirus, ainsi qu’à ceux pour qui cette annonce sera une déception car ils attendaient avec impatience une course inaugurale passionnante au Vietnam.

“En attendant, nous tenons à remercier tous nos supporters, clients et fans pour votre compréhension et espérons vous accueillir sur le circuit de Hanoi dans un avenir très proche.”

