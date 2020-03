Une équipe est-elle prête à résister à la «montée des clones»? · .

À la mi-janvier, une source a indiqué que Racing Point évoluait vers un accord de «type Haas» avec Mercedes – un terme large pour l’arrangement technique de Haas avec le fournisseur d’unités motrices Ferrari, couvert ici précédemment. Leur partage des pièces du système de freinage a fourni un excellent exemple de leur coopération, a ajouté la source.

Nous avons posé cette question à un porte-parole de Racing Point – soulignant le système de freinage – qui a répondu comme suit: “Bien que nous ne commentions pas des questions techniques spécifiques, [team boss] Otmar [Szafnauer] m’a demandé de partager les informations suivantes avec vous: Racing Point continue de développer sa main-d’œuvre et ses capacités de conception, de développement et de fabrication en interne.

«Par exemple, une expansion de notre atelier d’usinage et de laminage est prévue pour ce printemps. Le début de la construction de la nouvelle usine aura lieu bientôt et s’achèvera d’ici 2021. Ceci est diamétralement opposé au modèle Haas. »

Comme notre source était catégorique sur le fait que les composants du système de freinage seraient partagés – et Racing Point n’avait pas exclu cette possibilité, malgré notre référence spécifique – nous en avons parlé dans un article de presse.

Un porte-parole de Mercedes a ensuite contesté cette affirmation, insistant sur le fait qu’elle était «incorrecte», ajoutant cependant: «Pour le RP [Racing Point] c’est en partie presque correct. ” Ce tour de phrase énigmatique est resté dans l’esprit.

La ressemblance avec la Mercedes de l’année dernière est claire d’autant plus que le RP20 est apparu, étant donné sa ressemblance avec une version “ partiellement presque correcte ” de la Mercedes W10 de l’année dernière, de son profil à la pointe de nez semi-circulaire légèrement retournée – qui accueille le Racing Le point «point» aussi net que W10 affichait l’emblématique cocarde à trois branches de Mercedes.

D’autres étaient moins charitables. Des cris de «Mercedes rose» ont augmenté le long du paddock pendant les tests. Un wag s’est demandé s’il faisait référence à la «restitution par P! Nk des [late, much lamented] Le blues des années 60 de Janis Joplin a frappé “Oh Seigneur, tu ne m’achèteras pas une Mercedes Benz”… “

Considérez maintenant la déclaration de Szafnauer selon laquelle leur modèle d’entreprise était «diamétralement opposé au modèle Haas», en particulier à la lumière des commentaires du directeur technique de l’équipe, Andrew Green, qui a qualifié leur approche de «Haas Mark Two».

“Nous avons décidé que tout ce qui concernait le châssis, qui est en fait un composant non transférable, une pièce répertoriée, nous préférerions garder tout cela en interne, car il est tout lié”, a déclaré Green. «Tous les systèmes de suspension, au niveau du châssis, des triangles, tous Racing Point [in-house], car tout est lié à un châssis, et le châssis est à nous. Pas un mot sur la propriété du système de freinage…

Parlant des plans futurs de l’équipe, Green a déclaré: “Je pense que nous allons suivre le même [technology] modèle de transfert que nous avons maintenant. Je pense que cela le permet toujours, et nous continuerons à faire de même. C’est logique pour une petite équipe comme nous de le faire. Ce n’est pas le modèle Haas à part entière. C’est le «Haas Mark Two», et c’est ce qui nous convient. »

Green a également déclaré que l’équipe “n’avait pas d’énormes installations de production, donc je pense que le modèle que nous faisons fonctionne pour nous [going forward]», Ce qui semble légèrement en désaccord avec la ligne de Szafnauer selon laquelle« l’expansion de notre atelier de machines et de laminage est prévue pour ce printemps ».

Pour être clair: le «modèle Haas» est incontestablement légal en vertu de la réglementation actuelle. Nous avons écrit sur la conformité du modèle ici, expliquant le concept. Les pièces répertoriées sont décrites dans les accords commerciaux et les réglementations techniques F1 en vigueur comme étant celles sur lesquelles les équipes doivent détenir des droits de propriété intellectuelle (conception), tandis que le reste des composants peut être obtenu ailleurs.

Pour mémoire, actuellement les pièces listées sont: Monocoque, cellule de survie (selon art. 1.14 du règlement technique F1), structures de choc avant (telles que définies par les articles 16.2 et 16.3 du règlement technique F1), structures roulantes (structures roulantes conformément à l’article 15.2), carrosserie (conformément à l’article 1.4, tel que réglementé par l’art, à l’exception des boîtes à air, des échappements de moteur et des géométries de carrosserie prescrites), plus les ailes, le plancher et le diffuseur.

Pour que les équipes soient reconnues en tant que constructeurs et, par extension, pour se qualifier pour les parts des revenus de F1 décaissées sur la base du classement du championnat des constructeurs, elles doivent prouver qu’elles détiennent la propriété intellectuelle (PI) sur toutes les parties répertoriées. De manière significative, il incombe aux équipes concurrentes de prouver qu’elles se conforment en tout temps aux réglementations.

«White Bull»? Bien que Force India (maintenant Racing Point) et Toro Rosso (maintenant AlphaTauri) aient précédemment essayé les pièces répertoriées via des accords avec Mercedes et Red Bull respectivement, leurs activités se limitaient en grande partie à l’approvisionnement d’ensembles “ arrière ” – groupes motopropulseurs, y compris boîtes de vitesses, pièces de suspension arrière comme boulon sur les carters de boîte de vitesses, et l’hydraulique / électronique applicable.

Haas a été la première équipe à exploiter des pièces non répertoriées auprès d’une autre équipe à plus grande échelle en concluant un accord avec Ferrari, sous-traitant le géant de la technologie des voitures de course Dallara pour concevoir et produire des pièces répertoriées, tout en concluant un accord distinct à utiliser la soufflerie de Maranello. Cela peut sembler cliché, mais «l’usine» de Haas se compose de classeurs, et donc de sa capacité à fonctionner avec 260 têtes plutôt que plus de 450.

Curieusement, en mai dernier, Racing Point, basé à Silverstone, est passé à la soufflerie Mercedes à la pointe de la technologie à Brackley, après avoir utilisé les installations de Toyota Motorsport à Cologne. Dans un mouvement similaire, AlphaTauri a confirmé lors des tests de pré-saison son intention de passer de l’utilisation de son tunnel Bicester (50%) à l’installation 60% plus avancée de Red Bull à partir de l’année prochaine.

Il y a une logique claire à suivre le modèle Haas dans les deux cas, et un modèle émerge progressivement.

Cependant, comme indiqué précédemment, ce domaine des règles changera en 2021. Les pièces répertoriées resteront comme auparavant, mais le spectre des catégories de pièces non répertoriées a été étendu à quatre: standard (fournisseur unique via appel d’offres), conception prescrite (gratuit approvisionnement selon une spécification définie) transférable (peut être partagé entre les équipes) et Open Source (la conception est mise à la disposition de toutes les équipes).

«La coopération doit être aussi étroite que possible» – TostIn, dans une interview, le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré à . que cette décision entraînerait une réduction de 25% du nombre de pièces disponibles pour l’approvisionnement auprès d’une autre équipe. Il a qualifié la situation de «complexe». Son point de vue sur la réduction est partagé par Green et Jody Egginton, directeur technique d’AlphaTauri, propriété de Red Bull, qui prévoit d’étendre son approvisionnement auprès de l’équipe principale.

Le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, estime que: «En général, la coopération entre les équipes doit être aussi étroite que possible.

«Mon opinion est assez claire, car je ne pense pas qu’il soit nécessaire que chaque équipe gère sa propre soufflerie. Heureusement avec le nouveau règlement, à partir de 2021, il est de toute façon possible de partager une soufflerie avec une autre équipe.

«L’infrastructure que vous devez construire pour tout faire vous-même est très, très chère. Et vous savez, nous construisons juste des voitures pour la course le dimanche après-midi. Nous ne vendons même pas ce produit à [a] grand marché. Cela signifie que c’est juste pour le divertissement. Ce n’est pas pour le développement technique, que vous pourrez ensuite vendre au public, ce qui justifierait alors une telle infrastructure. “

Donc, étant donné que (au moins) trois équipes baseront leurs voitures 2021 sur des composants provenant des trois équipes les plus performantes au cours des 10 dernières années – à savoir Mercedes, Ferrari et Red Bull, qui ont également les plus gros budgets à dépenser pour leurs voitures, étant donné que les plafonds de coûts ne débuteront que l’année prochaine – il n’est pas étonnant que McLaren, Renault, Sauber et Williams soient préoccupés par le trio et leurs satellites pourraient verrouiller les 12 premières places à partir de 2021.

Mais oublions 2021 pour l’instant: sur la base des performances de pré-saison du mois dernier, il y a de nombreuses inquiétudes quant au fait que le trio supérieur (six voitures), plus deux chacune des “ Mercedes roses ” et des “ Taureaux blancs ”, pourrait décrocher les 10 premières places cette année , Haas épongeant les lieux de consolation s’il devait se ressaisir.

Ces préoccupations sont peut-être fondées, mais si le modèle de pièces répertorié est légal, alors quoi?

C’est le point critique: il y avait des murmures dans le paddock de test que Racing Point avait puisé son «inspiration dans la voiture la plus réussie en 2019, à savoir la Mercedes W10» – la ligne officielle de l’équipe rose – plutôt trop rapidement pour le confort. On soupçonne que Racing Point aurait pu avoir accès à des données de conception Mercedes classifiées, ce qui l’a aidée à comprendre le concept de la voiture.

Andrew Green a appelé l’approche de Racing Point «Haas Mark Two». Interrogé pour savoir s’il était possible d’étudier des photographies, puis sept mois plus tard de produire une voiture affichant toutes les caractéristiques de la voiture «copiée», le directeur technique de McLaren, James Key, était dubitatif.

“Si vous pouviez faire cela, chaque voiture aurait la même apparence et les performances seraient très proches, si c’était aussi simple”, a-t-il déclaré, soulignant qu’il s’agissait d’un concept et non d’un cas ou d’une voiture spécifique.

“La raison pour laquelle toutes les voitures sont différentes et la raison pour laquelle elles ne le sont pas [perform the same] c’est parce que ce n’est pas si facile », a-t-il ajouté, concédant,« Je pense qu’il est traditionnel de toujours regarder les concurrents, et si vous pouvez comprendre la philosophie derrière quelque chose ou le concept derrière quelque chose, alors vous pouvez utiliser cette compréhension pour développer votre voiture en une certaine direction. Nous l’avons fait un peu cette année avec notre voiture. »

Cependant, il pense que “faire une voiture entière est assez délicat, car ce n’est pas seulement un ensemble de surfaces, mais c’est [in] les détails très fins, et vous devez comprendre la [copied] voiture [to make your car perform]. “

Un autre ingénieur, qui n’est pas autorisé à parler au nom de son équipe, a déclaré: «C’est très bien de copier, mais vous devez comprendre exactement ce que vous copiez», pointant cyniquement les performances souvent médiocres de Haas pour souligner le point: “Après trois ans, Haas ne comprend clairement pas toujours ce qu’il obtient de Ferrari, mais Racing Point a en quelque sorte très rapidement compris ce qu’il a obtenu de Mercedes …”

Interrogé pour savoir si le RP20 était une copie directe de W10, Green l’a réfuté en disant: «Nous avons décidé de prendre un risque, et ce risque était effectivement de déchirer ce que nous avons fait ces dernières années et de recommencer à zéro sur ce que nous avons pu voir [Mercedes] avait fait.

Copier un rival «n’est pas simple» – Seidl «Nous avons la même vision de Mercedes que tout le monde a, et il n’y a rien de spécial dans les informations que nous avons – tout ce que nous avons, c’est ce que nous voyons et c’est ce que nous avons commencé à partir de et développé à partir. “

En d’autres termes, en vérifiant la compétition et en étudiant ce que le photographe de l’équipe a cassé.

Cependant, «concevoir un [strong] effectuer la Formule 1 est un sujet multidimensionnel, et essayer de copier quelque chose à partir d’images n’est pas aussi simple que cela puisse paraître », a déclaré Andreas Seidl, le chef d’équipe de McLaren, à ..

«C’est pourquoi il y a des réglementations en place que vous devez suivre, surtout quand il s’agit de ce qu’une équipe doit faire elle-même, nous supposons que la coopération qui existe entre Racing Point et Mercedes est dans ces réglementations donc il n’y a pas point de s’en plaindre. “

Notez le doute?

Seidl estime qu’il est impératif que la FIA s’assure que «la coopération entre deux équipes est tout d’abord toujours dans les règles, et ne permet pas à la grande équipe, par exemple, de bénéficier de ce qui se passe dans une équipe plus petite liée à ces dernières. soi-disant parties répertoriées », ajoutant que cet aspect sera crucial une fois que les plafonds budgétaires entreront en vigueur.

«Cela aiderait, disons une« équipe A », à coopérer pour contourner les réglementations afin d’augmenter leurs ressources au-delà de l’idée du plafond budgétaire et c’est la plus grande inquiétude pour nous d’être honnête.»

Haas a manifesté contre Force India lors de la finale de 2018, mais dans l’avenir – qu’en est-il de ce week-end, que se passe-t-il si la «Mercedes rose» (ou d’autres «équipes B») verrouille le solde des dix premières places? Pourrait-il y avoir une protestation, et si oui, sur quelle base?

Ironiquement, une protestation introduite par Haas contre Racing Point à Abu Dhabi 2018 crée un précédent: dans une dispute sur le prix en argent, le premier a protesté contre la non-conformité alléguée de la PI de Racing Point, exigeant la divulgation complète de tous les documents. Bien que les commissaires aient jugé Racing Point conforme sur le plan technique, les divulgations ont fourni à Haas des motifs de poursuivre une affaire commerciale devant la Cour d’arbitrage.

Alors, quelle équipe résistera-t-elle à la montée en puissance de la nouvelle itération F1 des voitures «clones»? Cela peut bien dépendre de la vitesse et des performances affichées par Racing Point à Melbourne.

Si l’équipe est indûment rapide de l’avis des quatre équipes non satellites, alors un ou plusieurs d’entre eux pourraient bien décider de déposer une réclamation et exiger une divulgation complète. Sinon, l’affaire pourrait bien se poursuivre à Bahreïn ou au-delà.

Quoi qu’il en soit, les règles doivent être claires pour 2021, sinon des voitures «partiellement presque correctes» de différentes teintes pourraient bien prévaloir.

