Une étape positive pour Williams avec les tests de collision réussis

Date publiée: 16 janvier 2020

Claire Williams, directrice adjointe de Williams, a déclaré que l’équipe avait réussi ses tests de collision avec la voiture 2020, la plupart à la première tentative.

Cela marque déjà une étape positive par rapport à l’année dernière où l’équipe a échoué aux premiers tests de collision et s’est présentée tardivement pour les tests de pré-saison.

L’équipe ne se remettra jamais car elle a passé 2019 à la traîne, mais Claire Williams ne s’attend pas à des répétitions, et elle pense que la bonne répartition des tests de collision prouve qu’elle est sur la bonne voie.

S’exprimant à Tel Aviv, où l’équipe a dévoilé Roy Nissany en tant que nouveau pilote d’essai, Claire Williams a déclaré: «Nous nous sommes fixés des objectifs très difficiles au cours de l’hiver, autour de l’aéro en particulier, pour trouver des performances, puis sur des problèmes mécaniques également. .

«Et cela se passe bien. De toute évidence, l’objectif clé maintenant est d’obtenir la voiture à temps pour ce test – et aux feux quand ils passent au vert, sinon avant. Et je suis absolument convaincu que cela se produira.

«Nous nous sommes construits un temps de contingence énorme pour nous assurer que si quelque chose ne va pas, nous allons bien et nous avons une couverture là-bas.

«L’un des premiers signes de succès pour nous est que nous avons réussi tous nos crash tests, et la plupart d’entre nous l’avons fait lors de la première tentative plutôt que comme l’année dernière où nous avons échoué beaucoup d’entre eux: même à la sixième tentative.

“Cette [failing] de toute évidence, il met encore plus de pression dans le système, car vous devez alors faire face à un crash test plutôt que de vous soucier de sortir la voiture. C’est donc une bonne étape pour nous cet hiver. »

George Russell espère que Williams pourra s’impliquer dans la lutte pour les points cette année, mais Claire Williams ne voulait pas prédire où sera son rythme avant que la FW43 ne se rende sur la piste.

«Tout le monde sait combien de travail nous mettons en coulisses et c’est toujours pour moi un point de frustration que nous ne soyons pas en mesure d’inviter tout le monde et de montrer à tout le monde la transformation qui se produit à Williams», a-t-elle expliqué.

“Mais ce que j’ai toujours dit, c’est que ça va être un voyage. Nous l’avons commencé l’année dernière et nous avons commencé à voir les pousses d’herbe, si vous voulez, dans la seconde moitié de l’année, lorsque nous avons réduit l’écart régulièrement, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose au cours d’une saison de toute façon.

“En regardant la saison, en sachant ce que nous avons réussi à réaliser au cours de l’hiver et la voiture que nous allons apporter, tout cela est clairement basé sur les nombres aérodynamiques et la corrélation. Mais ce n’est jamais à 100% en F1 sur la piste, donc nous allons devoir attendre et voir jusqu’à ce que nous arrivions en février pour tester où nous en sommes.

«Mais nous devons progresser. Je crois que nous le ferons, mais au niveau que nous ne pouvons pas encore définir, parce que nous ne savons pas ce que font nos concurrents. “

