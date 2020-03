Une menace virale assombrit l’ouverture de la saison de Formule 1

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison de Formule 1 commencera avec un air d’anxiété cette semaine, avec les membres de deux équipes de course mis en quarantaine et les autorités sanitaires locales luttant pour contenir la propagation communautaire du coronavirus.

L’équipe Haas a déclaré que deux de ses employés ont été testés pour le coronavirus et confinés dans leurs chambres d’hôtel après avoir montré des symptômes de rhume, tandis que McLaren a déclaré qu’un des membres de son équipe s’était auto-isolé.

Les organisateurs de la F1 ont déjà reporté la course chinoise prévue en avril, tandis que le Grand Prix de Bahreïn, deuxième étape du calendrier, se déroulera sans spectateurs le 22 mars.

L’Australian Grand Prix Corporation a annoncé mercredi des mesures pour limiter l’interaction avec les fans, notamment la suppression des sessions d’autographes traditionnelles le long de Melbourne Walk, un chemin près du paddock où les fans prennent des selfies avec les pilotes en passant.

Cependant, le président-directeur général de l’Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, a déclaré lundi qu’il n’y avait “aucune chance” d’interdire les spectateurs à Albert Park, qui devrait accueillir des milliers de fans à partir de jeudi, lorsque les séances d’essais et les qualifications commenceront pour les séries de course plus discrètes au circuit de la rue.

Depuis la déclaration de Westacott, les autorités sanitaires ont confirmé plusieurs cas de transmission communautaire à Melbourne et enregistré une flambée d’infections dans d’autres régions australiennes.

Deux écoles de Melbourne ont été fermées pour des efforts de confinement, dont une à deux miles du circuit de course.

Quelque 86 000 spectateurs se sont rassemblés dimanche au Melbourne Cricket Ground pour regarder les joueurs de cricket australiens battre l’Inde lors de la finale de la Coupe du monde des femmes 20, mais une foule d’autres événements locaux ont été annulés ou reportés.

La pop star américaine Miley Cyrus s’est retirée d’un concert de secours caritatif en feu de brousse prévu à Albert Park vendredi, citant les conseils des autorités sanitaires américaines.

Les experts des médias ont remis en question la sagesse d’organiser la course, qui implique des milliers de membres du personnel et de soutien du monde entier, et ont attiré plus de 300 000 fans à Albert Park l’année dernière, selon les estimations des organisateurs.

Les mots «STOP F1» ont été écrits dans le ciel au-dessus de Sydney mercredi (photo ci-dessus), mais il n’était pas clair qui était responsable de l’écriture du ciel.

Renault a annulé une séance de questions-réponses avec les pilotes Daniel Ricciardo et Esteban Ocon à Albert Park mercredi après que les pilotes aient fait leur apparition dans la nouvelle livrée de l’équipe.

“Bien sûr, tout est délicat pour le moment, mais nous essayons d’en tirer le meilleur parti”, a déclaré mercredi le pilote de Red Bull Max Verstappen aux journalistes.

«Espérons que (semaine de course) ne sera pas trop différente. C’est difficile à dire pour le moment. “

Si la course de dimanche se déroule sans incident, elle fournira un premier aperçu de l’ordre hiérarchique des équipes après les tests d’hiver.

Le champion Lewis Hamilton lancera son offre pour égaler le record de Michael Schumacher de sept championnats de F1, et son équipe Mercedes devrait à nouveau établir la référence dans leur poursuite pour un septième titre de constructeurs successifs.

Red Bull, qui s’est classé troisième de la série de l’année dernière, a connu de bons tests hivernaux et pourrait être prêt à défier la domination de Mercedes.

Ferrari se lance dans la première course avec quelques questions sur les performances de leur voiture et sur l’avenir du pilote et quadruple champion Sebastian Vettel, qui est hors contrat à la fin de la saison.

