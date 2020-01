Une nouvelle voiture Ferrari n’impressionne pas les ingénieurs?

Date publiée: 15 janvier 2020

Des rapports en Italie suggèrent que les ingénieurs de Ferrari ne sont pas trop impressionnés par les premières indications de leur challenger 2020.

2019 était vraiment une saison de haut en bas pour la Scuderia – après avoir terminé les tests avec ce qui semblait être la meilleure voiture de la grille, ce rythme disparaîtrait alors que Mercedes dominait les huit premières courses de la saison.

Ce n’est qu’après les vacances d’été que Ferrari a finalement réussi à extraire de véritables performances de la SF90, remportant des victoires à Spa, Monza et le circuit de Marina Bay à Singapour, mais des allégations de tricherie dans le département moteur et plusieurs erreurs de l’équipe et du pilote signifie que Mercedes n’a jamais vraiment été mis au défi.

Ferrari espère monter un défi plus important en 2020, mais les premiers rapports de Leo Turrini dans son blog Quotidiano, un journaliste de F1 avec des sources clés chez Ferrari, suggèrent que la voiture 2020 ne gagne pas encore d’admirateurs.

“Il me semble que, jusqu’à présent, les indications du simulateur et de la soufflerie n’ont pas impressionné les ingénieurs”, a-t-il déclaré.

“Mais gardez à l’esprit qu’il est encore temps.”

Un autre point de discussion clé chez Ferrari est l’avenir de Sebastian Vettel avec l’équipe.

Le contrat du quadruple champion du monde expire fin 2020, et la pression monte après que Charles Leclerc soit entré dans l’équipe pour 2019 et ait eu raison de son coéquipier beaucoup plus expérimenté.

Cependant, Turrini pense que Vettel pourrait bien avoir encore quelques années Ferrari en lui, surtout maintenant que Max Verstappen a signé un nouvel accord avec Red Bull.

“Je ne suis pas sûr que 2020 soit la dernière année de Vettel en rouge. D’autant plus après que Verstappen s’est prolongé chez Red Bull », a-t-il déclaré.

“Vettel n’est pas le moins du monde affecté par l’hostilité des médias italiens, pour la simple raison qu’il n’en lit pas beaucoup.”

