Une prolongation d’un an de Ferrari pour Sebastian Vettel «est possible»

Date publiée: 23 avril 2020

L’ancien pilote de Formule 1, Ralf Schumacher, pense qu’il pourrait être «possible» que Sebastian Vettel finisse par signer un nouvel accord d’un an avec Ferrari.

L’avenir de Vettel avec la Scuderia domine la discussion alors que la Formule 1 reste en mode de verrouillage et ces discussions ne se sont certainement pas calmées à la suite de récentes rumeurs selon lesquelles le quadruple champion du monde a qualifié l’extension annoncée d’un an de “ blague ” et Fernando Alonso attend dans les coulisses pour prendre sa place.

Bien que tout cela semble un peu tiré par les cheveux, les potins continueront jusqu’à ce que Vettel signe quelque part sur une ligne pointillée.

Alors que nous attendons ce moment, Schumacher pense que la prolongation du contrat d’un an annoncée pour Vettel chez Ferrari pourrait être le résultat le plus possible après tout.

“La saison dernière n’était bien sûr pas tout à fait optimale”, a déclaré Schumacher, cité par grandpx.news, après avoir déclaré à Sky Sport HD en Allemagne.

«Ferrari traverse actuellement une phase difficile et essaie bien sûr de tout optimiser.

“Donc je crois que quelque chose comme ça [contract] est possible, surtout en ces temps.

«La question est de savoir s’il veut participer au Championnat du monde ou s’il veut construire quelque chose de nouveau?

«McLaren est sur la bonne voie, ce serait donc possible, mais ils sont également loin.

“Ils ont également un changement de moteur imminent, donc c’est difficile.

“Je pense que s’il reste là-bas [at Ferrari] pendant un an, il serait entre de bonnes mains.

«Bien sûr, il doit se sentir soutenu par toute l’équipe. Une fois que vous ne sentez plus que vous êtes soutenu, un pilote doit quitter cette équipe. »

Vettel a récemment parlé de son avenir avec Ferrari, affirmant qu’il est resté en pourparlers avec l’équipe mais, évidemment, d’autres événements mondiaux ont été plus importants.

Il a cependant souligné qu’il signe généralement des contrats de trois ans.

