URGENT: Coronavirus force l’annulation du Grand Prix de Formule 1 d’Australie – 2020

La propagation du Coronavirus continue de faire des ravages. A seulement deux heures de la première séance d’essais libres à Melbourne, la Formule 1 vient de confirmer l’annulation du Grand Prix d’Australie 2020.

Voici la déclaration officielle:

“Suite à la confirmation qu’un membre de McLaren Racing Team s’est révélé positif pour COVID-19 et que la décision de l’équipe de se retirer du Grand Prix d’Australie, la Formule 1 et la FIA a convoqué jeudi une réunion des neuf autres directeurs de l’équipe pour la nuit.

Ces discussions se sont conclues par une opinion majoritaire des équipes, que la course ne devait pas avancer. La Formule 1 et la FIA, avec le plein soutien de l’Australian Grand Prix Corporation (AGPC), ont décidé d’annuler toutes les activités de Formule 1 du Grand Prix d’Australie.

Nous savons que c’est une nouvelle très décevante pour les milliers de fans qui assisteraient à la course et tous les détenteurs de billets recevront un remboursement complet. Une nouvelle annonce sera publiée en temps voulu.

Toutes les parties ont pris en considération les grands efforts déployés par AGPC, Motorsport Australia, le personnel et les bénévoles pour organiser la course inaugurale du Championnat du monde de Formule 1 -2020 à Melbourne, mais ils ont conclu que la sécurité de tous les membres de la famille celui de la Formule 1 et du reste de la communauté, ainsi que l’équité de la compétition, sont prioritaires “, conclut le communiqué.

De cette façon, tout le personnel de F1 retournera dans ses bases. La prochaine épreuve, le Grand Prix de Bahreïn, qui se déroulera du 27 au 29 mars, se déroule actuellement à huis clos. Il faut attendre les décisions de la FIA, de la Formule 1 et des organisateurs.

