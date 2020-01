Valtteri Bottas «a du mal à accepter» d’être battu par Lewis Hamilton

Date publiée: 12 janvier 2020

Valtteri Bottas est désespéré de rebondir et de se battre pour le titre en 2020, affirmant qu’il aurait du mal à accepter l’idée qu’il ne peut pas battre Lewis Hamilton.

Bottas a réalisé sa meilleure saison aux couleurs de Mercedes en 2019, remportant quatre victoires en terminant P2 au championnat, mais il n’a pas été en mesure de se rapprocher de son coéquipier exigeant Hamilton qui a remporté son sixième championnat au GP des États-Unis.

Mais le Finlandais est prêt à creuser profondément et à trouver ce qu’il lui faut pour battre son coéquipier, car il ne peut pas se reposer en sachant qu’un “autre pilote” peut faire quelque chose qu’il ne peut pas.

“J’ai l’impression de devoir creuser très profondément pour trouver quoi que ce soit de plus de mon côté – comment je peux être un meilleur pilote, comment je peux mieux performer, comment je peux mieux travailler avec les ingénieurs”, a-t-il déclaré sur Motorsport.com.

«Ça me fait vraiment travailler dur car ce n’est pas facile de le battre. Et cela demande beaucoup. Cela me pousse tous les jours.

«J’aurais vraiment du mal à l’accepter, qu’un autre pilote puisse faire quelque chose que je ne peux pas.

«J’accepte complètement que Lewis ait remporté le titre [in 2019] car dans l’ensemble pendant la saison, il était meilleur que moi. Il m’a battu juste et carré.

«Mais je crois qu’il y a toujours quelque chose que je peux faire mieux et je peux corriger ces faiblesses. Je suis peut-être un peu plus têtu. “

En parlant de ces faiblesses, Bottas pense que tout se résume à la cohérence s’il veut devenir candidat au titre cette année.

“C’est assez clair dans mon esprit”, a-t-il confirmé.

“Nous sommes définitivement [working] avec les ingénieurs et avec l’équipe sur mon programme de développement.

“Les choses sur lesquelles nous nous concentrons vraiment [is] la semaine de course et pour ma performance cette dernière étape dont j’ai besoin est la cohérence.

«Encore plus d’adaptabilité aux différentes circonstances [as well] mais l’essentiel est de minimiser les erreurs.

«Il y a eu des séances de qualification où j’ai fait des erreurs et qui ont compromis le dimanche et puis il y a eu des courses où j’ai fait des erreurs, par exemple, Hockenheim, j’ai perdu un gros morceau de points là-bas donc [it’s about] essayer de se débarrasser de ceux-ci.

«Il y a encore beaucoup de choses que je pense pouvoir améliorer. Ce sont de petits détails ici et là, beaucoup liés au style de conduite et à la gestion des pneus. Mais c’est beaucoup mieux que l’an dernier.

“Minimiser ces erreurs, pouvoir trouver [the right] état mental qui [means] Je pourrai faire de mon mieux chaque week-end – c’est la partie la plus délicate. Comme dans tout sport. “

