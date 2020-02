Valtteri Bottas: des jeux de tests «étranges» masquent l’ordre hiérarchique

Date publiée: 29 février 2020

Valtteri Bottas dit que les équipes de jeux «étranges» jouaient dans les masques de test dans le vrai ordre de 2020, mais il s’attend à une bataille à trois au sommet.

Bottas a terminé les deux semaines de tests au sommet de la pile, tandis qu’il a également établi le temps de test global le plus rapide avec un temps de 1: 15.732.

Mais bien qu’il ne veuille pas tirer trop de conclusions des tests, il s’attend à la bataille habituelle à trois équipes de Mercedes, Ferrari et Red Bull au sommet lorsque la saison 2020 commencera dans deux semaines.

«D’après les tests, il est impossible de tirer des conclusions détaillées de l’endroit où vous vous trouvez», cite-t-il sur Insideracing.com.

«Nous avons senti que nous avions vraiment eu du mal l’année dernière lors des tests, puis nous étions vraiment forts à Melbourne, donc vous ne savez jamais ce que les autres équipes de packages apportent à la première course des tests.

“Même après les tests, c’est difficile à lire. Je pense toujours que ce sera trois équipes qui tenteront, au début de la saison au moins, de remporter des victoires. »

Le mystère de la position réelle des équipes n’a été exacerbé que par le «sac de sable» qui se produisait sur toute la grille, les équipes hésitant à montrer leur rythme.

Bottas a déclaré que les jeux auxquels les équipes jouaient étaient «bizarres», mais finalement «tout le monde montrerait ses cartes».

“C’est un jeu bizarre dans ce sport, parfois avec combien vous montrez votre vitesse lors des tests”, a-t-il admis.

«Seules les équipes elles-mêmes connaissent leur véritable forme. Ils peuvent tout calculer et additionner en termes de performances, quel temps au tour ils pourraient faire en théorie, et nous ne pouvons que deviner quelles autres équipes courent et combien elles ont dans leur poche.

“C’est tellement difficile à dire. Nous avons également appris en équipe qu’il est très important de continuer à nous concentrer sur notre propre travail et nos propres performances, à faire notre travail, et finalement, le moment viendra où chacun montrera ses cartes. “

Le Finlandais a également déclaré que les conditions météorologiques étranges à Barcelone peuvent avoir un impact sur les performances des équipes.

“Vous devez toujours vous rappeler que les conditions ici sont assez uniques”, a-t-il expliqué.

«Surtout le matin et en fin d’après-midi, la température de l’air est quelque chose que vous ne voyez pas pour les Grands Prix.

«La température de la piste le matin est vraiment fraîche, ce qui vous permet, par exemple sur les longues courses, de pousser très fort car les pneus ne surchauffent pas vraiment dans ces conditions.

«Nous savons qu’il y aura une grande différence à Melbourne, c’est une piste assez différente évidemment, mais même en revenant à Barcelone en mai, c’est une sensation assez différente que dans la voiture.

«Nous savons plus ou moins à quoi nous attendre, mais nous devons continuer à nous rappeler [of the difference]. “

