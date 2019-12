Valtteri Bottas dit que la répétition de 2018 lui aurait coûté un siège Mercedes

Date publiée: 21 décembre 2019

Valtteri Bottas pense que Mercedes l'aurait abandonné fin 2019 s'il n'y avait pas eu d'amélioration par rapport à la saison précédente.

Le Finlandais n'a pas remporté de course en 2018 et a terminé en P5 du championnat, 161 points derrière son coéquipier Lewis Hamilton, Ferrari et Max Verstappen.

Cependant, il s'est immédiatement amélioré en 2019, remportant deux des quatre premières courses avant de passer à deux autres et de terminer P2 au classement de cette saison.

«Si j'avais eu une saison similaire à 2018, je ne pense pas que l'équipe aurait continué avec moi. Voilà comment fonctionne la Formule 1 », a déclaré Bottas à Autosport.com.

«C'est tellement important pour moi et aussi pour mon bien-être général. Je me suis beaucoup plus amusé entre les courses maintenant, et je suis tombé amoureux de ce sport, que j'ai peut-être un peu perdu vers la fin de l'année dernière.

«J'apprécie vraiment la conduite et c'est une saison si importante pour moi. Maintenant, je peux dire avec joie que j'ai de très nombreuses années devant moi et, espérons-le, toujours avec le même développement. »

Bottas dit que non seulement cette forme l'a aidé à garder son siège, une position que beaucoup pensaient qu'Esteban Ocon remplirait pour 2020, mais le mettait également dans un meilleur état mental pour commencer la saison à venir.

"C'est plus agréable et c'est un moyen plus facile mentalement de commencer la saison prochaine", a-t-il ajouté.

«Je pense qu'il est important d'avoir de bons résultats, pas seulement lors des dernières courses. Ce n'est pas nécessaire à 100%, car je sais que même après une mauvaise saison, vous pouvez commencer une nouvelle saison en force.

"Mais c'est juste plus agréable, et aussi pour l'équipe de savoir que je peux performer toute l'année, sur chaque piste de course, et puis ils savent que je suis définitivement à la hausse pour 2020."

