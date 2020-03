Valtteri Bottas: être «mentalement libre» pour lutter contre le titre

Date publiée: 12 mars 2020

Valtteri Bottas dit qu’il est vital qu’il soit «mentalement libre» en 2020 alors qu’il cherche à se battre avec son coéquipier Lewis Hamilton pour le titre.

2019 a été le meilleur effort de Bottas à ce jour car il a remporté quatre victoires pour terminer deuxième avec son coéquipier de Mercedes Hamilton dans le championnat des pilotes, bien que 87 points de retard au classement final.

Mais cette année, le Finlandais prévoit de faire mieux et de remporter un premier titre de champion du monde, mais pour cela, il sait qu’il doit être dans un état mental parfait.

«Je me sens très bien préparé. Même lors des tests, il n’y avait aucun point d’interrogation de mon côté », a-t-il déclaré aux journalistes lors du Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison.

«En tant que conducteur, vous voulez tirer le meilleur parti de ces kilomètres limités que nous avons, pour en apprendre davantage sur la voiture; comment le configurer et le conduire rapidement.

«Je pense que nous sommes bien préparés, nous avons eu une très bonne préparation pour l’année et je suis impatient de partir.

“Il s’agit d’essayer d’être à son meilleur et de pousser encore plus loin les limites.

«Ce qu’il faut pour cela, c’est la bonne mentalité, l’esprit et l’attitude, être mentalement libre dans la voiture et confiant.

“Ensuite, il s’agit de trouver de la cohérence à ce niveau tout au long de la saison – c’est la clé.”

Bottas dit qu’il a appris de l’année dernière et que des ajustements après son entraînement se sentent «très bien» physiquement et mentalement.

“C’est sûr que l’année dernière, je suis venu à cet événement avec la bonne attitude et cela a fonctionné, car le week-end s’est très bien passé et j’ai eu un bon début d’année”, a-t-il expliqué.

«J’ai donc appris, sur le plan de la formation, ce qui fonctionnait. Cette fois, j’ai aussi passé un très bon hiver, un peu différent de l’année dernière, principalement passé ici et faisant pas mal de vélo.

«Physiquement, je me sens très, très bien et mentalement je me sens aussi très bien. Tout est comme en place et maintenant je dois juste conduire la voiture.

“Vous apprenez toujours ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous, l’année dernière, j’ai beaucoup appris et comme j’ai très bien commencé la saison dernière, je suis convaincu que je commencerai cette saison au moins aussi.

“Comme dans tous les championnats, il y aura toujours des moments difficiles, mais il s’agit ensuite de minimiser leur durée et leur impact sur vous.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.