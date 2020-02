Valtteri Bottas ouvre la voie après la première séance d’essais F1

Date publiée: 19 février 2020

Valtteri Bottas a établi la norme très tôt à Barcelone lorsque la Formule 1 est revenue à l’action avec le premier jour des tests de pré-saison.

Bottas a affiché un temps de 1: 17,313 sur les pneus moyens C3 pour rester en tête avec 0,062 seconde d’avance sur Sergio Perez de Racing Point. Max Verstappen de Red Bull a complété les trois premiers, quatre dixièmes derrière sur le terrain dur.

La journée, jusqu’à présent, n’a pas été complètement planifiée pour Ferrari, car ils ont été forcés de changer de pilote de façon imprévue en raison de la chute de Sebastian Vettel.

Charles Leclerc a assumé les fonctions de conduite, mais a passé pas mal de temps dans le garage Ferrari pour les laisser un peu à la traîne en termes de nombre de tours par rapport à leurs principaux rivaux.

Les photographes ont également pris Leclerc en train de faire leurs devoirs dans le garage de la Scuderia. Ses notes révèlent que le SF1000 a sous-viré dans les «virages intermédiaires».

Aime ça. Notes de Leclerc sur la première manche pour Ferrari, les conditions de piste ne sont pas si mauvaises et l’échauffement des pneus n’est pas un problème mais “un peu de sous-virage au milieu des longs virages à grande vitesse comme T10 / 11 et 15” # F1 # F1Testing https : //t.co/qv4vWauuwc

– Chris Medland (@ ChrisMedlandF1) 19 février 2020

Leclerc a pu revenir sur la piste brièvement avant la pause déjeuner, mais est resté en P7, une ombre en moins d’une seconde du rythme précoce.

Carlos Sainz, P4, et Esteban Ocon, P5, étaient tous deux six dixièmes derrière, tandis que George Russell, qui a remporté l’honneur d’être le premier sur la piste mercredi (12 mois après que Williams ait eu deux jours et demi de retard) pour les tests) également inséré au-dessus de Leclerc en P6.

La réserve d’Alfa Romeo, Robert Kubica, Kevin Magnussen de Haas et Daniil Kvyat ont complété le top 10; ce dernier ayant le seul léger problème de note connu avec un problème de codage découvert sur le nouveau look AT01.

Cependant, il a été rapidement corrigé un matin où aucun drapeau rouge n’a été signalé et de nombreux pilotes ont déjà une distance de Grand Prix sous leur ceinture.

La session de l’après-midi verra quatre changements de pilotes avoir lieu. Daniel Ricciardo remplace Ocon, Antonio Giovinazzi remplace Kubica, le nouveau garçon Nicholas Latifi cède la place à Russell et, le plus notable de tous, le champion du monde en titre Lewis Hamilton aura son premier aperçu de l’action sur piste à Barcelone.

Feuille de temps du matin du jour 1:

1 Valtteri Bottas 1: 17,313 (M) 78 tours

2 Sergio Perez +0,062 (M) 58 tours

3 Max Verstappen +0,474 (H) 91 tours

4 Carlos Sainz +0,688 (H) 64 tours

5 Esteban Ocon +0.691 (M) 59 tours

6 George Russell +0,855 (H) 73 tours

7 Charles Leclerc +0,976 (M) 64 tours

8 Robert Kubica +1.073 (S) 57 tours

9 Kevin Magnussen +1.153 (H) 54 tours

10 Daniil Kvyat +1,546 (M) 54 tours

