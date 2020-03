Valtteri Bottas ratifie Mercedes comme la plus rapide – Tests à Barcelone – Dernier jour

Point final pour les essais de pré-saison 2020 sur le Circuit de Barcelone-Catalogne, avec le pilote finlandais Valtteri Bottas terminant à nouveau en tête. De cette façon, Mercedes ratifie le potentiel de sa nouvelle W11, non seulement en réalisant les meilleurs temps, mais aussi en effectuant le plus grand nombre de tours avec 903 sur la piste espagnole.

Après six jours d’activité intense, avec un total de 45 880 spectateurs, aujourd’hui les jours de pré-saison de Formule 1 sont terminés, à partir desquels les dix équipes de la Coupe du Monde ont essayé de profiter pleinement de la saison pour commencer la saison en pleine condition .

Même s’il y avait déjà des soupçons, ces six séries de tests ont permis de confirmer que Mercedes est en mesure de poursuivre son règne dans le Championnat du monde de Formule 1. L’équipe championne de constructeurs des six dernières années a obtenu le meilleur record du jour, ce qui correspond à Valtteri Bottas (1: 16.196). Le Finlandais est également le détenteur du meilleur temps absolu de cet hiver, obtenant un nouveau record, en l’occurrence le record le plus rapide jamais réalisé en pratique (1: 15.732).

Pour le moment, personne ne conteste la fiabilité de Mercedes, même si elle a également révélé quelques faiblesses. Lewis Hamilton a connu des problèmes avec son groupe moteur hier, mais des épisodes spécifiques comme celui-ci ne l’ont pas empêché d’être le pilote le plus actif individuellement. Vitesse avec Bottas et activité avec Hamilton, celles de Brackley passent les tests avec bonne note.

La vérité est que le dernier jour des tests a enregistré des records plus rapides. Jusqu’à dix pilotes ont arrêté le chronomètre à 1:16 et, après Bottas, Verstappen (Red Bull), Ricciardo (Renault), Leclerc (Ferrari), Hamilton (Mercedes), Ocon (Renault), Pérez (Racing Point) ont terminé, Sainz (McLaren), Russell (Williams) et Kvyat (AlphaTauri). Une grande partie de ces temps a été accomplie sur des pneus super doux lors des exercices de qualification.

Charles Leclerc a ajouté plus de tours aujourd’hui que tout autre pilote durant cette pré-saison. Avec 181 tours, le Monégasque a aidé Ferrari à mettre les batteries. Ferrari, qui figurait parmi les trois équipes ayant réalisé le moins de tours au cours de la première semaine, a été la plus active de cette seconde mi-temps, avec un total de 844 tours. Ceux de la Scuderia ont commencé les tests sans volonté de se démarquer, afin de ne pas générer de fausses attentes et, bien que le départ paraisse noir, les Italiens sont passés de moins en plus, comme Vettel l’a démontré hier avec le meilleur temps.

La performance de Carlos Sainz, le deuxième pilote le plus actif de la pré-saison, a également été solide. Lui, Lando Norris et McLaren ont fait un pas en avant, surtout en matière de fiabilité. L’Espagnol a pu effectuer 163 tours aujourd’hui pour partager les derniers sentiments sur le MCL35. McLaren suit Mercedes et Ferrari au classement, avec 802 tours au total.

Au milieu du tableau, les performances des équipes ont été très similaires. Red Bull, Racing Point, Alfa Romeo, AlphaTauri… Tous ont quelque chose à dire, donc le début de la saison sera décisif pour déterminer où chacun se trouve.

Une fois de plus, le Circuit dit au revoir à la pré-saison de la caravane de la Coupe du monde avec style, avec un total de 7 744 tours effectués. De plus, des milliers de fans ont eu l’occasion d’assister et de profiter de tout ce spectacle en direct sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, qui reviendra en mai avec le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 2020.

La Formule 1 se prépare maintenant à débuter la saison le 15 mars sur le circuit d’Albert Park, site du Grand Prix d’Australie.

Ce furent les moments de la journée:

