Valtteri Bottas rencontre “ l’arme ” de Mercedes pour 2020

Date publiée: 14 février 2020

Valtteri Bottas était ravi de voir la voiture 2020 de Mercedes, la W11, pour la première fois avant de la faire tourner autour de Silverstone.

Le Finlandais entame sa quatrième saison avec les Silver Arrows cette année, et il cherchera à s’appuyer sur sa saison la plus forte à ce jour qu’il a livrée en 2019, remportant quatre victoires en course et obtenant P2 dans le championnat des pilotes.

Mais cette fois-ci, il veut aller encore mieux et prendre la première place de son coéquipier Lewis Hamilton, et Bottas pense que 2019 était la base idéale pour lui.

“C’est sûr que c’est une bonne base de construction”, a-t-il déclaré à la chaîne YouTube de Mercedes avant leur shakedown à Silverstone.

«Ce fut une saison vraiment positive, beaucoup d’apprentissage, et je pouvais vraiment ressentir les progrès dans de nombreux domaines et travailler sur mes faiblesses avec l’équipe, c’est pourquoi il a été agréable de s’appuyer sur cela.

«Toujours l’hiver est juste une excellente occasion de prendre du recul, de regarder la situation dans son ensemble et de tout prendre de la saison précédente, de la traiter et d’apprendre et de s’améliorer. J’attends cela avec impatience.”

Bottas a été présenté à la W11 correctement pour la première fois à Silverstone, et bien qu’il admette que son personnage calme peut souvent cacher son excitation, il a assuré à tout le monde qu’il était ravi de finalement rencontrer “ l’arme ” de Mercedes pour 2020.

“Je suis excité, peut-être que ça ne se voit pas, mais je recommence toujours à conduire la Formule 1 [is great],” il a dit.

«Il s’agit toujours de machines complètement nouvelles, rien n’est vraiment le même que les voitures précédentes, donc pour avoir une idée de la façon dont les voitures se comportent, de la sensation aérodynamique, du moteur, tout est excitant parce que ce sera l’arme que nous allons utiliser cette année.”

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il fallait pour se familiariser avec une nouvelle voiture, Bottas a répondu avec un sourire: «Un virage.

«Non, cela prend un certain temps, et le shakedown consiste davantage à déboguer des choses et à voir comment les choses fonctionnent réellement et à en extraire les données.

“Le vrai travail avec la voiture commence alors la semaine prochaine.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.