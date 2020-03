Valtteri Bottas s’attend à ce que DAS soit disponible à Melbourne

Date publiée: 1 mars 2020

Valtteri Bottas dit qu’il ne voit “aucune raison de ne pas” utiliser le système de direction à deux axes de Mercedes lors du Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison.

Les flèches d’argent ont causé beaucoup d’agitation lors de la deuxième journée des tests de pré-saison lorsqu’elles ont été repérées à l’aide de l’appareil, ce qui donne à Lewis Hamilton et Bottas la possibilité de pousser et de tirer leur volant pour contrôler si les pneus de la W11 sont montés ou sortis. alors qu’ils naviguent à travers les lignes droites et les virages.

Il semblait cependant que les tests se poursuivaient que l’appareil était utilisé moins fréquemment, mais Bottas est satisfait des données collectées et de la sensation qu’il a ressentie pour l’utilisation de l’appareil.

“Certainement géré par run, nous en apprenions plus”, a-t-il déclaré à Autosport.

«Avec le test, les ingénieurs ont plus de temps pour apprendre des données et plus de directives pour nous en tant que pilotes, comment les utiliser au mieux.

«Quel genre de situations cela peut apporter l’avantage, quel grand avantage cela nous donnera, et à quelles pistes est un peu un point d’interrogation.

“Nous sommes heureux de l’avoir sur la voiture, et maintenant tout se passe bien et commence à se sentir comme si tout se passait assez automatiquement sans trop y penser, et nous l’utilisons ce que nous pensons être le meilleur.”

Lorsqu’on lui a demandé si le DAS serait utilisé lors de la première course en Australie, Bottas a répondu qu’il n’y avait “aucune raison de ne pas le faire”.

Son coéquipier Hamilton ne semble pas trop enthousiaste à propos du DAS, admettant qu’il ne l’a pas beaucoup utilisé pendant les tests.

«Pour le moment, je ne l’utilise pas beaucoup», a déclaré le champion du monde à six reprises.

«Parfois, vous vous entraînez avec, parfois vous vous entraînez sans.

“Je ne sais pas combien nous allons l’utiliser.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.