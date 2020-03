Valtteri Bottas sera «DAS-ing les lignes droites»

Date publiée: 12 mars 2020

Malgré la menace d’une protestation de Red Bull, Valtteri Bottas s’attend à “DAS-ing les lignes droites” au GP d’Australie.

Le système de direction à deux axes de Mercedes a fait ses débuts lors des tests de pré-saison et a causé tout un émoi – en poussant et en tirant leur volant, Bottas et Lewis Hamilton peuvent contrôler le remorquage de leurs roues avant, ce qui réduit la traînée et améliore les capacités de virage et une usure moindre des pneus.

L’appareil a déjà été interdit à partir de 2021, mais Red Bull a déclaré qu’il protesterait contre l’appareil si Mercedes l’utilisait lors de l’ouverture de la saison à Melbourne.

Bottas ne transpire cependant pas et s’attend à «DAS-ing les lignes droites» d’Albert Park.

“Je suis sûr que nous allons DAS-ing certaines lignes droites”, il est cité par Autosport.

«Cela dépend du type de tours, des sessions, etc.

“Mais nous sommes toujours heureux de l’avoir dans la voiture. Nous espérons que cela peut donner un avantage, mais encore une fois, nous verrons. »

Parlant de la menace de protestation, il a déclaré: «Eh bien, je suis sûr que nous devrons attendre ce qui se passera, mais comme je l’ai dit plus tôt, nous serions heureux de le gérer.

«Mais c’est à l’équipe de calculer le risque éventuel de retrait.

“En bref, oui, nous aimerions le garder, mais s’il y a un gros risque, nous n’en avons pas, il n’y a donc pas de gros problème.”

Bottas n’est pas encore certain quand le système serait utilisé en Australie, mais la qualification serait une forte possibilité.

«C’est quelque chose que nous devrions voir dans la pratique. Très probablement, nous l’utiliserons lors des qualifications », a-t-il déclaré.

Le Finlandais a également déclaré qu’il faisait confiance à l’équipe après avoir travaillé sur une solution aux problèmes de fiabilité du moteur qui les tourmentaient lors des tests de pré-saison, tandis que Williams avait également été déçu par leurs unités de puissance Mercedes.

«Je pense que nous avons tiré le meilleur parti des tests», a-t-il expliqué.

«Il est tout à fait normal qu’il ne fonctionne pas à 100%, et vous trouvez des choses que vous pouvez faire mieux depuis les tests jusqu’à la première course, et avec des problèmes de moteur.

«Oui, nous les avons examinés et avons fait tout ce que nous pouvions pour nous assurer que nous pouvions utiliser autant de puissance que possible avec une bonne fiabilité.

«Bien sûr, de bons enseignements à partir de là. Je me sens confiant, je fais vraiment confiance à l’équipe là-dessus. Mais je suppose que nous le saurons au fil de la saison. »

