Valtteri Bottas veut des pourparlers «plus fluides» avec «moins de manchettes»

Date publiée: 25 février 2020

Alors que Valtteri Bottas est de nouveau confronté à un avenir incertain, le Finlandais dit qu’il pense que Mercedes et lui ont appris de la spéculation publique de l’année dernière.

La saison dernière, Bottas a entamé des négociations contractuelles avec Mercedes après les premières manches du championnat.

Cependant, c’est lorsque Lewis Hamilton a resserré son emprise et Bottas a commencé à enregistrer plus de résultats que de victoires.

Mercedes a ouvertement parlé de considérer Esteban Ocon comme son remplaçant, ce que le Finlandais a admis plus tard, l’a jeté hors de son jeu.

L’équipe a finalement choisi de conserver Bottas, le reconduisant à la fin du mois d’août.

Bottas a répondu avec deux victoires lors des cinq dernières courses.

Il était cependant trop peu trop tard pour sa quête du titre.

Bottas pense que lui et Mercedes ne commettront plus les mêmes erreurs.

“Pour sûr, j’ai appris des choses et l’équipe a également dit qu’ils ont appris comment nous avons géré [the 2019 talks] et comment nous l’avons communiqué », a-t-il déclaré sur le site officiel de F1.

“Je suis sûr que cela peut être fait un peu plus en douceur et avec moins de choses qui se passent autour [it] – moins de titres.

“[There] était un peu trop de discussions inutiles en dehors de l’équipe.

«Tout aurait dû rester interne. Je pense que cela facilite les choses.

«Et c’est sûr que nous avons appris que [the team making the decision] plus tôt que lorsque les décisions ont été prises l’année dernière, c’était mieux.

“Si vous devez le faire durer pour août, septembre, il s’accumule et devient plus une distraction parce que toutes les spéculations augmentent vers août et septembre.”

Bottas, qui a rejoint Mercedes en 2017 en tant que remplaçant de Nico Rosberg, est sous contrat d’un an avec Mercedes depuis le début.

L’athlète de 30 ans espère cette fois-ci que le patron de Mercedes, Toto Wolff, en fera un contrat définitif de deux ans, pas d’un an avec une option pour la prochaine.

“Cela aide beaucoup d’avoir un long contrat!” il a dit.

“Ce n’est un secret pour personne que mon contrat prend fin [at the] fin de cette saison. Bien sûr, si vous savez [what you’re doing] pendant de nombreuses années à venir et évidemment si vous êtes à l’aise dans l’équipe, ce n’est qu’une situation gagnant-gagnant.

«Si l’équipe veut de vous à long terme, si le conducteur est content d’être là, vous savez ce qui se passera à l’avenir, afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail et sur l’avenir… Il n’est pas nécessaire que l’équipe cache quoi que ce soit aux chauffeur.

«C’est donc toujours une bonne chose si c’est à long terme, je crois, mais cela ne se produit pas toujours en Formule 1, comme je l’ai vu.

“C’est un sport politique et il y a beaucoup de pilotes qui veulent obtenir des sièges, et de nombreuses équipes veulent garder les options ouvertes pour différentes raisons, et c’est comme ça.”

