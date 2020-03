Van Buren remporte la bataille de l’esport après le retrait de Verstappen

Le pilote de Formule 1 de Red Bull, Max Verstappen, s’est retiré de la deuxième bataille All-Star Esports samedi, mais Rudy Van Buren, le «joueur le plus rapide du monde» en 2017, s’est assuré qu’il y ait quand même un vainqueur néerlandais.

La course de 20 tours sur un parcours virtuel d’Indianapolis a réuni une équipe de pilotes et de joueurs de haut niveau, qui concouraient à distance, après que l’épidémie de coronavirus à propagation rapide a stoppé le sport automobile.

Van Buren, un ancien pilote de simulateur de McLaren qui joue maintenant le rôle de l’équipe Mahindra Formula E, a terminé troisième lors de la première course All-Star du week-end dernier et cette fois a remporté la troisième place sur la grille.

Le coureur d’esports McLaren Shadow Kevin Siggy a terminé deuxième et le joueur portugais Nuno Pinto troisième.

L’Espagnol Dani Juncadella, qui participe au championnat allemand de voitures de tourisme (DTM), a été le vrai coureur le mieux classé en quatrième position.

Parmi les autres qui n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale de 20 voitures, on compte l’ancien pilote de F1 Juan Pablo Montoya et le Brésilien Tony Kanaan, tous deux vainqueurs de l’Indianapolis 500.

Verstappen a terminé 11e le week-end dernier dans une course organisée à la hâte par Torque Esports et http://www.the-race.com après l’annulation du Grand Prix d’Australie de Formule 1 à Melbourne.

Il devait rentrer, mais le Néerlandais de 22 ans a déclaré qu’il participerait lundi à la course e-sport «Real Racers Never Quit» de Team Redline, en direct sur YouTube et Twitch.

«C’est tellement agréable de voir que beaucoup d’entre vous apprécient les courses de sim que nous faisons en ligne. J’espère que nous pourrons organiser un spectacle pour tous les fans de course », a-t-il déclaré sur Instagram.

La F1 organise également une course virtuelle dimanche en l’absence du Grand Prix de Bahreïn, l’une des cinq manches reportées en raison du virus à propagation rapide.

L’Australie et le Grand Prix de Monaco, rendez-vous glamour au calendrier depuis 1955, ont été entièrement annulés.

Six fois champion olympique britannique de cyclisme devenu coureur de voitures de sport, Chris Hoy représentera Red Bull dans la course de F1, sa première aventure dans le sport électronique, avec le pilote de course autrichien Philipp Eng.

L’ancien pilote de McLaren F1 et l’actuel pilote de Formule E de Mercedes Stoffel Vandoorne seront également de la partie.

Lando Norris de McLaren et le pilote canadien de Williams Nicholas Latifi participent à un «Not the BAH GP» à 1800 GMT dimanche organisé par Veloce Esports qui comprend également le gardien de but du Real Madrid Thibaut Courtois et le golfeur Ian Poulter.

Nico Hulkenberg, qui a quitté la Formule 1 à la fin de l’année dernière, a un week-end chargé – l’Allemand a participé à l’épreuve des étoiles de samedi et participera également aux courses de dimanche.

