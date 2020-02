Vandoorne nommé pilote de réserve Mercedes F1

L’ancien pilote McLaren Stoffel Vandoorne sera une réserve officielle pour Mercedes en Formule 1 cette saison tout en participant également à la série entièrement électrique de Formule E, a annoncé vendredi l’équipe.

Le Belge de 27 ans, qui a quitté McLaren fin 2018 après avoir commencé 41 grands prix, est en tête du classement de Formule E après trois manches et participe à Mexico ce week-end.

Il partagera les tâches avec le Mexicain Esteban Gutierrez, qui a couru pour Sauber et Haas entre 2013-16 et a également des fonctions de simulateur et de développement, le week-end de course.

En tant que champion de Formule 2, Vandoorne était très bien noté et est arrivé en F1 avec de grandes attentes. Comme de nombreux anciens pilotes McLaren se sont avérés ne pas l’être, Vandoorne a été présenté comme la prochaine «grande chose» pour atteindre le sommet.

Mais les choses sont devenues sombres quand il est arrivé à Woking pendant leurs pires épisodes de tous les temps, ses malheurs exacerbés par Fernando Alonso qui a simplement démoli le jeune pilote pendant leurs deux saisons en tant que coéquipiers.

C’était un environnement toxique à une époque où l’équipe autrefois la plus puissante se penchait en arrière pour pacifier son pilote vedette d’Espagne tandis que Vandoorne se contentait de se présenter comme un pion oublié dans le “ Alonso Show ” que le nouveau chef de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a réussi à terminer .

Mais trop tard pour Vandoorne qui a été envoyé avant que l’ancien patron du sport automobile Porsche ne prenne le relais.

Cependant, être le pilote de réserve de l’équipe la plus performante du sport et des champions du monde de F1 en titre est une plume puissante dans sa casquette et un signe que le patron de Mercedes, Toto Wolff, a également vu à travers la brume orange qui a presque rendu leur nouveau membre de l’équipe dans l’oubli.

Le salut de Vandoorne a été un siège avec leur programme naissant de Formule E et la réserve d’Arrows Silver pour Lewis Hamilton et Valtteri Bottas s’ils ne pouvaient pas faire un Grand Prix. S’éloigner de McLaren a été la meilleure décision de carrière pour le pilote de Flandre.

