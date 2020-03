Vasseur: la saison condensée verra les coûts monter en flèche

Les équipes de Formule 1 devraient faire face à une énorme pression financière en cas de saison de Formule 1 condensée en 2020, a déclaré le patron d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur.

La saison, qui a été retardée au moins jusqu’au mois de juin en raison de la pandémie de coronavirus, devrait voir plusieurs races se dérouler consécutivement, et certaines potentiellement même trois d’affilée afin d’intégrer autant de grands prix que possible.

Et tandis que d’autres ont suggéré que les équipes de F1 auront besoin d’autant de courses que possible pour gagner suffisamment de sponsors et de prix, Vasseur a suggéré qu’un tel calendrier pourrait faire plus de mal que de bien.

“Entre la réduction inévitable de nos revenus FOM et les difficultés que nos sponsors devront affronter dans les prochains mois, nous finirons avec 15/20% de revenus en moins, tandis que les coûts vont monter en flèche”, a-t-il expliqué à Auto Hebdo.

«Multiplier les« triplets »(trois Grands Prix en trois semaines) va nous obliger à embaucher du nouveau personnel pour répondre à l’accélération du rythme des courses et nous allons devoir lancer en production toute une série de pièces – avant aile, fond plat, etc. – qui seront très difficiles à produire, et que nous ne pouvons pas utiliser, mais dont nous aurons besoin au cas où. »

Néanmoins, Vasseur est heureux que les équipes soient parvenues à des accords autour de la production et du développement automobile, notamment avec le maintien du plafond budgétaire pour l’année prochaine, malgré le passage de la nouvelle réglementation à la saison 2022.

«L’idée est que nous devrions au moins geler la monocoque, le moteur et d’autres éléments encore à définir tels que les porte-moyeux et autres. Il n’était pas nécessaire de tout décider [in last Thursday’s conference call]. Il était tout aussi important de maintenir le plafond budgétaire en vigueur le 1er janvier 2021.

«Cela nous permettra d’avoir un atterrissage un peu plus fluide lorsque l’épidémie s’apaisera et empêchera les plus grandes équipes de dépenser des sommes inconsidérées pour leurs voitures 2022.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que c’était la pire crise de l’histoire de la F1, Vasseur a répondu que cela pourrait être le cas.

«En plus de trente ans de carrière, j’ai dû faire face aux conséquences et incertitudes liées à la guerre du Golfe en 1990, le 11 septembre 2001, au SRAS en 2003, à la crise des subprimes en 2007-2008, etc. Mais ici, de la Chine aux Amériques en passant par l’Europe, tout le monde est concerné, ainsi que tous les secteurs d’activité.

«Enfermement, seuls les plus anciens l’ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Les temps qui viennent vont être difficiles. Il y aura un avant et un après COVID-19, selon nos priorités. Et je ne suis pas sûr que le sport automobile en fasse partie. “

