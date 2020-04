Vasseur: Nous travaillons dans l’hypothèse qu’il y aura des courses

Les équipes de Formule 1 restent optimistes quant à la possibilité d’obtenir un calendrier de courses 15-18 en 2020 malgré l’incertitude causée par la pandémie de COVID-19, a déclaré le patron d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur.

Interrogé par motorsport-total.com sur la perspective d’abandonner toute la saison, Vasseur maintient que son équipe se prépare toujours comme s’il y aurait un nombre régulier de courses, bien que dans un calendrier particulièrement chargé.

“Ce n’est pas le plan pour le moment”, a-t-il révélé. «Nous devons le faire étape par étape. Tout le monde travaille en supposant qu’il y aura des courses. Nous ne pensons pas à l’autre possibilité [of cancellation] car il est trop tôt pour le faire.

“Mais si nous continuons de reporter de plus en plus [races], il sera bien sûr difficile de faire 15 courses en 12 semaines. »

Dans le même temps, Vasseur concède que son équipe a besoin «d’autant de courses que possible», mais suggère que ce serait mieux pour ses finances et son personnel si la saison se prolongeait jusqu’en 2021, avec des week-ends de course de deux jours.

“[15-18 races in] six [months] serait un peu difficile, mais six ans et demi pourraient fonctionner. Tout le monde dans l’équipe connaît très bien la situation. Ils savent que cela demandera beaucoup de travail. Tout le monde se ressaisit. C’est un défi, mais c’est le même pour tout le monde. Peut-être un peu plus pour nous que pour les autres équipes, mais nous le ferions. »

Cependant, dans l’éventualité où une telle saison se passerait, Vasseur reconnaît qu’elle pourrait être particulièrement difficile pour les équipes qui n’ont pas une voiture solide dès le départ.

“Nous ne retournons pas à l’usine entre les courses. Ce sera un exercice difficile », a-t-il déclaré.

«Lorsque vous avez 15 courses ou plus d’affilée, il est encore plus important d’avoir une bonne voiture dès le début. Parce qu’il serait très difficile – je ne dis pas impossible parce que rien n’est impossible – de se remettre d’un mauvais départ si vous n’avez pas une saison de dix mois. C’est un fait.”

“Mais c’est comme ça, et nous ne nous plaignons pas. C’est une décision de sauver la Formule 1. Nous restons tous ensemble. Je pense que c’était une décision importante et juste. Il a bien sûr ses inconvénients. C’est comme ça.”

