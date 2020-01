Vergne: Je me sentais comme un robot étant un pilote Red Bull

L’ancien pilote de Toro Rosso, Jean-Eric Vergne, ne semble pas disposé à un retour potentiel en Formule 1 après que son ancien patron, Helmut Marko de Red Bull, ait cette semaine pratiquement exclu un retour pour le double champion de Formule E.

Mais le Français Vergne, 29 ans, a déclaré à L’Equipe qu’en étant en F1, il se sentait vraiment comme un robot: «Ils me disaient constamment ‘Mange ça, dors à ce moment, fais autant de sport, dis ça, souris là, ne le fais pas blague’.

«Cela me rappelle d’être un robot. Donc, quand vous montez dans la voiture, vous n’en êtes plus content, vous ne vous sentez pas comme vous. Et j’aime m’amuser. J’aime ce que je fais. Pourquoi devrais-je me comporter différemment si je ne le souhaite pas? Mais je suis bien sûr fier d’être arrivé en Formule 1 », a-t-il déclaré.

Vergne a disputé les saisons 2012, 2013 et 2014 pour la deuxième équipe de Red Bull, Toro Rosso. Il reconnaît certaines des erreurs qu’il a commises: «J’ai senti mon statut, je pensais que j’étais le roi, que je pouvais gérer tout le monde.

«Mais les gens pensaient que j’étais trop plein de négativité, parce que je ne souris jamais. Et c’était vrai. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que vous devez sourire », a déclaré Vergne.

Marko lui a dit qu’il ne serait plus requis dans le programme F1 de Red Bull après la saison 2014: «On m’a dit pendant les vacances d’été quand j’étais avec ma famille. C’était comme une bombe. Tous mes rêves ont été brisés.

«Quand j’ai quitté la Formule 1, j’ai manqué d’argent. J’étais stupide et je ne gagnais pas beaucoup d’argent chez Red Bull. Les gens pensent que la Formule 1 est pleine d’argent, et je me considérais également comme millionnaire, alors j’ai tout dépensé rapidement. Il m’a fallu deux ans pour récupérer », a ajouté Vergne.

