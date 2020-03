Verstappen: Avec le dévouement de Honda, nous avons tout pour défier

Max Verstappen porte les espoirs de nombreux fans neutres alors qu’il entame sa campagne pour le Championnat du monde de Formule 1 2020, Red Bull et Honda ont, espérons-le, trouvé le sweetspot avec leur package et la jeune superstar néerlandaise peut livrer comme il est capable de le faire.

Alors que Ferrari devrait se tirer une balle dans le pied à un moment donné, leurs pilotes Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont encore une querelle à régler, il incombe donc à Verstappen de se battre contre Lewis Hamilton et, si les Reds sont dans le mélange et ils devraient l’être, nous avons préparé le terrain pour une excellente saison.

Tous les «bruits» provenant de Red Bull et Honda sont positifs et le visage de poker de leur pilote tout au long des tests à Barcelone est une indication sûre que tout va bien dans le camp bleu.

À la veille de l’ouverture de Melbourne, Verstappen a déclaré dans l’aperçu du pilote Red Bull: «Je me sens bien et nous poussons fort en équipe. Tout le monde ici sait que pour réussir, vous devez bien comprendre la voiture, faire beaucoup de tours et nous avons été satisfaits de nos tests à Barcelone.

«Nous avons obtenu un bon kilométrage, les choses se sont bien déroulées et c’est exactement ce que nous voulions. Honda pousse également à fond. Vous voulez toujours des améliorations et ils ont fait beaucoup depuis l’année dernière. Le véritable avantage est que ce qu’ils disent qu’ils apporteront en matière de développement se produit toujours et je suis convaincu que ce sera encore le cas cette année.

«Mes discussions de contrat ont été assez simples et je fais confiance à l’équipe. Je crois que nous pouvons aller de l’avant et nous remettre au défi comme nous l’avons fait par le passé. Nous avons les bonnes personnes dans l’équipe et je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour contester, en particulier avec le dévouement de Honda.

“Je voudrais commencer la saison en force parce qu’elle est vraiment lancée, mais nous ne saurons pas où nous en sommes avant les deuxième et troisième trimestres de samedi à Melbourne, c’est là que tout le travail acharné de l’hiver compte vraiment.”

À 22 ans, avec huit victoires en Grand Prix et 31 podiums en F1, Verstappen représente la crème de la prochaine génération de pilotes et son objectif est de détrôner Hamilton et Mercedes, mais il ne peut pas le faire seul.

“Ce n’est pas seulement moi… le paquet doit être rapide, alors voyons”, a expliqué Verstappen aux journalistes à Melbourne lorsqu’on lui a demandé s’il serait champion cette année.

«Lewis a beaucoup gagné, Mercedes a beaucoup gagné… en tant qu’équipe, nous essayons de leur rendre la tâche difficile. Lewis et l’équipe font tous les deux un excellent travail, c’est donc à nous d’essayer de leur donner du fil à retordre », a ajouté le Néerlandais.

Beaucoup d’action dans les premiers virages d’Albert Park cette année 😂 #AusGP 🇦🇺 # F1 pic.twitter.com/Xycz1htknc

– Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 11 mars 2020

