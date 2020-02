Verstappen: Ce n’est pas le vrai moi dans la série Netflix

Max Verstappen n’aime pas la façon dont il a été décrit dans la deuxième saison de la série Drive to Survive Formula 1 basée sur Netflix, qui a commencé à être diffusée vendredi.

Le pilote Red Bull est parfois subtilement décrit comme un méchant avec une attitude insouciante. Cela n’a pas plu à Verstappen qui en a dit autant lors d’une interview sur YouTube avec Anas Bukhash.

“Je ne pense pas que c’était le vrai moi”, a déclaré Verstappen lors de l’entretien. “Le problème est qu’ils vous positionneront toujours comme ils le souhaitent – c’est une série. Quoi que vous disiez, ils essaieront de vous faire paraître imprudent ou de faire de vous ce qui vous convient.

«La série est tout au sujet de l’excitation et elle doit être excitante, donc ils vous positionnent et ce qui convient à l’épisode. Vous êtes interviewé et ils utilisent les mots également dans des circonstances différentes, donc ça ne correspond jamais vraiment.

Je n’ai jamais vraiment aimé ça, je préfère juste avoir un entretien individuel avec la personne qui voudrait me connaître.

«J’aime être juste moi-même. Je parle quand j’ai besoin de parler et si je n’ai rien à dire alors je ne dirai rien. Je ne pense pas montrer beaucoup d’émotion, je suis simple mais je suis aussi très déterminé à gagner.

«J’essaie de tout faire pour ça parce que c’est ma vie, c’est ma passion. Parfois, cela peut sembler arrogant ou autre, mais je suis là pour gagner. Tout le monde est différent, tout le monde travaille différemment. Mais pour moi, cela semble fonctionner le mieux », a ajouté le joueur de 22 ans avant sa sixième saison dans l’élite.

.