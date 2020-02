Verstappen: Cette année, la voiture est définitivement une amélioration

Les premiers jours et les messages mitigés provenant du paddock de Formule 1 à Barcelone suggèrent qu’aucune équipe ne montre son véritable potentiel lors des trois derniers jours de test sur le Circuit de Catalunya.

Essayer de formuler un ordre hiérarchique est difficile, il suffit de dire que les trois premiers seront toujours les trois premiers, mais immédiatement derrière, on peut le deviner; rares sont ceux qui composent entièrement leurs forfaits. Considérez la vitesse de pointe de Kimi Raikkonen de 334,5 km / h dans l’Alfa Romeo par rapport au prochain meilleur Sergio Perez au Racing Point, qui n’était autorisé à libérer que 317,8 km / h sur le speed-trap.

Ferrari et Mercedes ont été les plus lentes. Assez dit.

Néanmoins, il serait juste de supposer que Honda a été diligent pendant l’hiver et que son PU est meilleur que jamais et, malgré certains moments dans le Red Bull RB16, Max Verstappen et Alex Albon semblent satisfaits de ce qu’ils ont pour la prochaine campagne.

Pendant les tests, vous pouvez voir l’équipe Verstappen au travail alors que Max pousse l’enveloppe sur la bonne voie, le père Jos et son entourage se déplacent de coin en coin pour regarder, le père fouettant parfois le smartphone pour une vidéo de son garçon se pavanant.

Outre le langage corporel positif dans le camp du Néerlandais, Max est également optimiste: «Même l’année dernière, parfois, nous avions une voiture de course décente, parfois les qualifications étaient OK, mais dans l’ensemble, nous devons intensifier et je pense que nous y travaillons.

«Jusqu’à présent cette année, la voiture est certainement une amélioration, mais elle doit aussi l’être si vous voulez vous battre pour le championnat. Nous nous concentrons sur nous-mêmes, puis nous découvrons à Melbourne où nous sommes », a-t-il ajouté.

Dans le même temps, le Verstappen a minimisé les propos d’un ordre hiérarchique: «Il est difficile de dire quoi que ce soit à ce sujet, car vous ne savez pas si cela va être assez rapide.

«À la fin de la journée, vous ne le regardez pas encore parce que les tests sont une piste différente de celle de la première course. Le plus important est que vous essayiez beaucoup de choses et que vous sachiez à quoi réagit la voiture.

“Quand vous allez à Melbourne, vous savez un peu quand vous avez survir ou sous-viré, dans quelle direction vous devez aller”, a expliqué la star de Red Bull, 22 ans.

PIÈGE DE VITESSE 🚀

Kimi avec le mode de triche entièrement déployé F1 # F1Testing # F1 pic.twitter.com/3xz6xXqwf2

– Formule 1 (@ F1) 28 février 2020

.