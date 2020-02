Verstappen: Daniel sourirait encore plus s’il gagnait des courses

Daniel Ricciardo mérite mieux que de languir au milieu de terrain, affirme son ancien coéquipier Red Bull Max Verstappen.

Verstappen, qui a remporté trois courses en 2019 – sa première depuis que Ricciardo est parti pour Renault – a été demandé par The Age si le sport serait meilleur avec l’Australien toujours en lice pour les victoires.

“Cela n’a pas vraiment d’importance si le sport serait dans un meilleur endroit, mais Daniel serait dans un meilleur endroit s’il combattait au front”, a-t-il déclaré.

«Daniel sourit beaucoup et c’est un gars très heureux, mais je pense qu’il sourirait encore plus s’il gagnait des courses et montait sur le podium. Je connais Daniel et je sais que Daniel est très rapide, donc je peux imaginer que l’année dernière n’a pas été la plus facile pour lui. »

Lors de sa première année avec le constructeur français, Ricciardo a terminé neuvième du championnat des pilotes avec 54 points, son meilleur résultat un quatrième à Monza. C’était sa première année sans podium depuis sa dernière saison à Toro Rosso en 2013.

À la veille de la saison 2020, Ricciardo devra se contenter d’une autre année de reconstruction, tandis que Verstappen a des aspirations de championnat. Néanmoins, le Néerlandais ressent pour son ancien coéquipier, qui, selon lui, est l’un des meilleurs pilotes que le sport puisse offrir.

“C’est très difficile de comparer avec quelqu’un comme Lewis [Hamilton], car il n’y a pas de réelle comparaison. Mais Daniel était plus rapide que Seb [Sebastian Vettel] l’année où ils ont couru ensemble [at Red Bull in 2014]et j’ai couru à ses côtés assez longtemps pour savoir que c’est un gars très rapide. “

“Quand j’ai rejoint Red Bull pour la première fois, j’étais très inexpérimenté et au fil des ans, je suis devenu plus fort et plus connecté dans l’équipe, mais c’était un bon coéquipier parce que nous nous poussions très fort”, a-t-il déclaré.

«C’était très bon pour l’équipe parce que nous essayions de nous battre pour trouver ce dixième final [of a second], et toute l’équipe s’est levée à cause de cela.

«Il était agréable de travailler avec, et j’ai adoré ce moment.»

.