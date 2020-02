Verstappen: Heureusement, aujourd’hui tout s’est bien passé

Red Bull a terminé sa «journée du film», alias shakedown de la RB16, son challenger du Championnat du Monde de Formule 1 2020 propulsé par Honda que Max Verstappen a eu le privilège de goûter en premier sous la surveillance de son coéquipier Alex Albon.

L’équipe a rapporté à la fin de la journée:

Le Red Bull RB16 a fait ses débuts sur piste sur le circuit de Silverstone, une semaine avant le début des tests officiels à Barcelone avec Max Verstappen au volant alors que l’Aston Martin Red Bull Racing RB16 à moteur Honda a terminé une journée de tournage officielle.

Un Silverstone glacé n’est pas le lieu idéal pour mettre une nouvelle voiture de F1 à l’épreuve, mais l’avantage de la proximité de l’usine Team à Milton Keynes a plus que compensé les températures fraîches et les bonnets supplémentaires dans le garage comme le tout nouveau RB16 à nez dans la voie des stands pour sa première manche de 2020.

Aujourd’hui était un jour de tournage officiel, au cours duquel l’équipe est autorisée à parcourir 100 km avec des pneus de démonstration spécifiés. Les tests hivernaux étant réduits à seulement six jours cette année, s’assurer que la voiture est saine sur le plan mécanique avant de se rendre en Espagne la semaine prochaine est un exercice extrêmement précieux, car l’équipe ne peut vraiment pas se permettre de perdre une seule minute une fois arrivée sur le circuit de Barcelone. Catalunya.

Comme ce fut le cas l’année dernière, Max a eu l’honneur de prendre le premier quart de travail. Il a avoué un profond sentiment d’anticipation en arrivant sur le circuit ce matin. “Cela fait un bon moment depuis la dernière fois que j’étais en F1 et je me réjouissais vraiment de ce matin. Une fois que vous avez démarré, vous êtes de retour dans la procédure, mais avant cela, il y a toujours un sentiment d’anticipation sur ce que la nouvelle voiture et le nouveau moteur ressentiront. “

En utilisant le circuit national de 2,638 km, Max a terminé le plan de course sans incident; l’équipe de tournage et les photographes ont obtenu ce dont ils avaient besoin et les ingénieurs ont un ensemble de données précieux à étudier.

“Bien sûr, ce n’est qu’une journée de tournage, mais l’important est de faire tourner la voiture, de découvrir à quoi elle ressemble, de découvrir les problèmes mineurs – essentiellement de tout mettre à jour avant d’arriver à Barcelone”, a ajouté Max. “Heureusement, aujourd’hui tout s’est bien passé.”

Basé dans l’ancien garage entre les coins Woodcote et Copse, Max avait beaucoup de compagnie dans le garage, tous désireux d’avoir un bon aperçu de la nouvelle voiture. Parmi ce nombre, il y avait Alex, désireux de maîtriser la RB16 avant de la conduire lui-même la semaine prochaine.

“Pour moi, il est important d’être ici et d’obtenir les premiers commentaires de première main de Max et du reste de l’équipe”, a déclaré Alex. “Nous embrassons le froid! – mais tout semble bien se dérouler et semble bon pour Barcelone. Évidemment, ce n’est qu’une journée de tournage, mais c’est tout de même très excitant – et je suis vraiment impatient de conduire la voiture une fois que les tests d’hiver commenceront. »

Alors que les années précédentes ont vu le lancement du Team en peinture éblouissante, cette année, la décision a été de continuer dans nos vraies couleurs dans la livrée de la course 2020. En l’absence de grands bouleversements techniques dans la réglementation pour 2020, il n’y a pas tout à fait l’obligation de s’engager dans un subterfuge – mais il y avait une forte volonté au sein de l’équipe de se mettre immédiatement au travail.

“Nous avons eu une excellente première saison avec Honda et le partenariat n’a fait que se renforcer”, a commenté le directeur de l’équipe Christian Horner. «Cet hiver a été vraiment positif et les efforts déployés en coulisses ont été vraiment impressionnants. Des étapes supplémentaires ont été effectuées à la fois sur le bloc d’alimentation et sur le châssis. L’intégration complète de l’unité motrice dans la voiture est désormais une œuvre d’art – et c’est agréable de la voir dans ce qui est maintenant une livrée emblématique. “

Le tournage terminé, l’équipe dispose désormais de quelques jours pour étudier les données et préparer le premier des deux tests de trois jours. Cela commence mercredi prochain sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

