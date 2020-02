Verstappen: Il y a toujours place à l’amélioration

Max Verstappen de Red Bull a révélé qu’il était loin d’être satisfait de ses performances en Formule 1 jusqu’à présent, et espère que la prochaine génération pourra intensifier ses efforts pour atténuer «l’ennui» de Lewis Hamilton, toujours vainqueur.

S’exprimant dans une interview la semaine dernière avec Auto Zeitung, le pilote de Red Bull, âgé de 22 ans, a reconnu que son record sur piste était loin d’être parfait et espère apprendre de ses erreurs dans sa tentative de devenir champion du monde de F1.

«Jusqu’à présent, je me suis amélioré dans chacune de mes cinq saisons de Formule Un. C’est toujours bien, mais d’un autre côté ce n’est pas une surprise. Vous gagnez toujours de l’expérience et devenez automatiquement meilleur », a-t-il commencé.

«Mais je mets toujours la barre plus haut. Je veux toujours m’améliorer.

«Même une victoire ne me suffit pas. Il y a toujours place à amélioration pour gagner. Certaines personnes célèbrent les victoires comme si tout s’était parfaitement déroulé. Mais même alors, je m’inquiète toujours. »

Alors que certaines personnes peuvent se gratter la tête à son incapacité à simplement profiter d’une victoire, Verstappen maintient que c’est un état d’esprit qui le pousse à toujours être un meilleur pilote de course – quelque chose qu’il attribue à son père, Jos.

«Ça a toujours été le cas avec moi. Mon père en faisait partie. Quand j’ai dit: “J’ai gagné”, il a dit: “Oui, mais ici, là et là, tu as fait des erreurs”. Il m’a toujours traité d’un œil critique, analysé chaque erreur. Je n’étais pas du tout d’accord à ce moment-là. Aujourd’hui, je peux le comprendre. »

Plus loin, Verstappen a admis qu’il apprenait toujours à mesurer son agressivité dont on parle beaucoup.

«Parfois, vous devez conduire de manière agressive, parfois non. Et des erreurs se produisent. Si vous ne le voulez pas, vous feriez mieux de mettre un robot dans la voiture. “

“Mais: C’est aussi très bien de faire des erreurs. C’est la seule façon d’apprendre. Souvent, vous vous dites: ne faites pas ça. Mais vous ne pouvez pas l’éviter. Surtout dans une voiture de course à la limite, il est facile de faire des erreurs. L’essentiel est toujours d’apprendre d’eux », a-t-il déclaré.

Avec trois victoires et 278 points en route vers la troisième place du championnat 2019, Verstappen a connu sa meilleure saison à ce jour l’an dernier. De plus, ce fut aussi une saison qui a vu l’émergence d’un véritable rival dans Ferrari Leclerc de Ferrari, avec qui il a connu plusieurs batailles notables.

“C’est un grand pilote, un immense talent et c’est une très grande chance pour lui de courir pour Ferrari”, a-t-il déclaré à propos du Monégasque. «J’espère que nous nous battrons en duel pendant de nombreuses années.»

Entre Leclerc, lui-même et d’autres jeunes pilotes émergents, le Néerlandais espère que la F1 verra enfin la fin de la dominance dont jouit Lewis Hamilton.

«Les nombreux jeunes et solides pilotes comme Lando Norris, George Russell ou Alexander Albon sont bons pour notre sport. J’espère que nous reprendrons bientôt le premier rôle en Formule 1. Sinon, ce sera trop ennuyeux quand Lewis Hamilton gagne toujours… »

Ayant eu 35 ans en janvier, il est largement admis que Hamilton est dans les dernières étapes de sa carrière, mais Verstappen sait qu’il ne peut pas simplement s’asseoir et attendre le «changement de garde».

«Lewis ne conduira pas éternellement. Finalement, il s’arrêtera. Mais en fin de compte, c’est à l’équipe, pas à Lewis. Parce que si Mercedes continue de construire de bonnes voitures qui lui permettront de devenir champion, pourquoi devrait-il s’arrêter?

«Lewis est très, très bon. Il est l’un des meilleurs pilotes qui ait jamais existé en Formule Un. Je le respecte comme un coureur très fort. Mais comme je l’ai dit, en tant que conducteur, vous dépendez beaucoup de votre voiture. Si Fernando Alonso avait été dans cette Mercedes, il aurait gagné. Cela fait également partie du fait d’être avec une équipe qui parvient finalement à une telle domination. »

Même si le succès de Mercedes devait se poursuivre, Verstappen s’est sorti de la controverse de conduire pour eux – du moins dans un avenir proche – après avoir signé une prolongation de contrat de trois ans avec Red Bull le mois dernier.

«Je suis heureux où je suis. Je veux gagner avec Red Bull et devenir champion du monde. Tu m’as fait entrer en Formule Un. C’est là que la fidélité compte. J’ai vraiment hâte de travailler avec les gens là-bas. Un grand groupe de personnes. Je me sens très bien chez moi chez Red Bull Racing. C’est aussi quelque chose de très important pour un conducteur. Et je l’apprécie. “

Sur une autre note, 2020 verra également le retour du Grand Prix des Pays-Bas au calendrier F1, et pourtant, alors que Verstappen attend avec impatience «un spectacle baigné d’orange», il est également préoccupé par la poussée associée de Liberty Media pour un calendrier de 25 courses.

“[25 races is] certainement trop. Il vaudrait mieux se concentrer uniquement sur les événements les plus historiques, les plus importants, les plus importants et n’avoir que 20 très bons événements », a-t-il suggéré.

