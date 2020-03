Verstappen: Je me fiche de ce genre de disques

Le pilote vedette de Red Bull, Max Verstappen, a une dernière chance de devenir le plus jeune champion du monde de Formule 1 cette saison, mais ce n’est pas quelque chose sur quoi il s’attarde ou se soucie même.

Le joueur de 22 ans détient les records du plus jeune pilote de F1 (17) et du plus jeune vainqueur de la course (18), mais le Néerlandais hausse les épaules en parlant d’atteindre un autre jalon lié à l’âge.

“Je n’y pense pas trop”, a déclaré Verstappen à . lors des tests de pré-saison à Barcelone, interrogé sur la possibilité de prendre le record de Ferrari de Sebastian Vettel, dont le premier titre avec Red Bull en 2010 était à 23 ans et 134 jours.

Verstappen aura 23 ans le 30 septembre, trois jours après le Grand Prix de Russie.

«Pour moi, il s’agit davantage de vouloir gagner cette saison. Nous voulons nous battre pour ce championnat. Si cela signifie que vous devenez le plus jeune, c’est parfait. Mais dans 20 ans, je ne reviendrai pas sur ce record étant le plus jeune.

“Disons que ça n’arrive pas … pas de chance. J’espère que j’ai encore 15-20 ans pour essayer d’en gagner quelques autres. Beaucoup de gens disent: Ah, tu es le plus jeune pilote de F1 de tous les temps et je me dis: Oui, mais je me fiche de ce genre de records », a-t-il ajouté.

Malgré sa jeunesse, Verstappen a déjà commencé 102 courses et en a remporté huit. L’année dernière, le fils de l’ancien coureur et favori néerlandais Jos était le meilleur du reste derrière six fois le champion du monde Lewis Hamilton et son coéquipier britannique Mercedes Valtteri Bottas.

Si Red Bull lui donne une voiture assez bonne, il pourrait être l’homme principal à Hamilton lorsque la saison commencera à Melbourne le 15 mars.

«Pour moi, ça a toujours été le but. J’attends d’avoir cette opportunité », a-t-il déclaré. «Bien sûr, je dois m’assurer que je suis prêt pour cela, mais je pense que je le suis. J’ai beaucoup appris au cours des dernières saisons, bonnes et mauvaises bien sûr, mais aussi les mauvaises choses vous rendent meilleurs.

“Je pense que toute l’équipe se sent prête pour cela, alors maintenant c’est à nous de livrer et de nous assurer que nous sommes compétitifs et nous travaillons dans ce sens.”

Verstappen a fait la une des journaux le mois dernier lorsqu’il a déclaré que Hamilton était «bon, mais pas Dieu» et qu’il n’était pas dominé par un rival qui se classe parmi les meilleurs pilotes que le sport ait jamais vus.

Hamilton, également, a reconnu la menace posée par Verstappen et le talent agressif du jeune.

Sa réplique suggérant que le discours de combat de Verstappen était «un signe de faiblesse» attira un sourire du Néerlandais.

«Je pense que la seule compétition qu’il a eue au fil des ans a vraiment été son coéquipier. En général, pendant toute la saison, la voiture a été trop dominante pour que quiconque puisse faire quelque chose contre cela », a déclaré Verstappen.

“C’est pourquoi je pense que nous n’avons pas été en mesure de le soumettre à un stress. C’est juste un peu trop confortable. Je suis juste très excité pour essayer. Je pense qu’il le sait.

«Toute l’équipe est excitée et nous voulons leur donner du fil à retordre (Mercedes). Sinon, vous feriez mieux de rester à la maison si vous n’avez pas en vous ce feu que vous ne croyez pas possible. “

Verstappen a également été stimulé par Hamilton qui a déclaré au Mexique l’année dernière que le pilote Red Bull était quelqu’un à qui il accordait généralement un peu plus d’espace.

«Je ne cours pas facilement. Je me bats pour ça, c’est pour ça que je suis ici », a déclaré Verstappen, qui a grandi avec un difficile maître d’œuvre de son père.

«S’il ne voyait pas que je faisais tout ce que je pouvais pour réussir, il (Jos) a dit: nous emballons toutes ces choses dans la camionnette et rentrons à la maison. Je suis exactement comme ça encore. Au fil des ans, je pense avoir repris cette mentalité », a-t-il déclaré à propos de ses jours de karting.

